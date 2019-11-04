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AÜ'de iş birliği protokolü

6 saat önce

Anadolu Üniversitesi (AÜ) ile Petrol Ofisi ve Sarar Şirketler Grubu arasında iş birliği protokolü imzalandı.

AÜ'de iş birliği protokolü, System.String[]

Anadolu Üniversitesi (AÜ) ile Petrol Ofisi ve Sarar Şirketler Grubu arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Rektörlük Senato Salonunda düzenlenen imza törenine AÜ Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Sarar Şirketler Grubu Başkanı Cemalettin Sarar, Petrol Ofisi Pazarlama Direktörü Beril Alakoç katıldı.

Prof. Dr. Çomaklı üniversiteye fayda sağlayacak bir işbirliği protokolüne imza attıklarını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından imzalanan protokol kapsamında Anadolu Üniversitesi'nin yaklaşık 7 bin personeli, Petrol Ofisi Positive Card ile Petrol Ofisi istasyonlarında akaryakıt ihtiyaçlarını indirimli ve çeşitli avantajlarla karşılayabilecek.

Anadolu Üniversitesi, Petrol Ofisi, Sarar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 05:22 Kaynak: AA
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