AÜ'de organ nakil rekoru - Son Dakika

AKDENİZ Üniversitesi Hastanesi (AÜ) Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakil Merkezi'nde, 2019 yılında 311 hastaya organ ve doku nakli yapıldı .AÜ Hastanesi Başhekimi ve Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı, son yılların rekor sayısına ulaştıklarını belirterek, önemli olanın nakil sayısı değil, başarı oranı olduğunu söyledi.

?AÜ Hastanesi böbrek, karaciğer, kalp, yüz, çift kol, kornea ve rahim nakli olmak üzere pek çok alanda nakil yapılan dünyanın sayılı merkezlerinden biri oldu. AÜ Hastanesi Başhekimi ve Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı, 1985 yılında kurulan Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakil Merkezi'nde bu yıl 71 karaciğer, 235 böbrek, 4 kalp ve 1 çift kol naklinin yanı sıra 150 kornea nakli yapıldığını söyledi. Önemli olanın nakil sayısı değil, başarı oranı olduğunu belirten Prof. Dr. Aydınlı, böbrek nakillerinde yüzde 99, karaciğerde ise yüzde 90 başarı oranıyla gurur duyduklarını kaydetti.

311 nakille son yılların rekor sayısına ulaşıldığına dikkat çeken Prof. Dr. Aydınlı, "Organ, doku ve kornea nakillerinde hastane olarak çok farklı nakilleri yapabilen tecrübeli bir ekibe sahibiz. Bu da bizim yaptığımız operasyonların başarı oranının yüksek olmasını sağlıyor" dedi.

61 BEYİN ÖLÜMÜ

Beyin ölüm bildirim oranlarının 2019'da Antalya bölgesinde, diğer yıllara oranla daha fazla olduğuna değinen Prof. Dr. Bülent Aydınlı, "Merkezimizde bu yıl 61 hasta, beyin ölümü nedeniyle yapılan bağışlarla hayata bağlandı. 12 ayda 47'si beyin ölümü nedeniyle yapılan bağışlardan, 188'i canlı vericiden toplamda 235 böbrek, 16'sı beyin ölümü nedeniyle yapılan bağışlarla, 55'i canlı vericiden olmak üzere toplam 71 karaciğer nakli başarıyla yapıldı" dedi.

KARACİĞER ÇAPRAZ NAKİLLERİ BAŞLIYOR

Böbrek nakillerinde çok geniş çapraz nakil havuzuna sahip olduklarını belirten Prof. Dr. Aydınlı, merkeze başvuran hasta ve yakınlarının takas yöntemiyle (çapraz) birbirlerine hayat verdiğini de ifade etti. Böbreğin yanı sıra karaciğer için de çapraz nakil hazırlıklarına başladıklarını kaydeden Aydınlı, "Robotik cerrahi ile ilk kez alıcı ve vericili böbrek nakli yaptık. Başarılı bir operasyon oldu. Merkezimiz her alanda yaptığı nakillerle günden güne kendisini geliştiriyor ve fark yaratıyor" diye konuştu.