AÜ'DE SAĞLIK ÇALIŞANLARI VE 50 YAŞ ÜSTÜNE 3'ÜNCÜ DOZ AŞILAMA BAŞLADI - Son Dakika

AKDENİZ Üniversitesi'nde (AÜ) sağlık çalışanları ve 50 yaş üstüne 3'üncü doz Covid-19 aşı uygulaması dün başladı. MHRS'den Covid-19 aşı randevusu alan kişiler tercihleri doğrultusunda Biontech ve Sinovac aşısı yaptırdı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Bilim Kurulu toplantısının ardından sağlık çalışanları ve 50 yaş üstü vatandaşların 3'üncü doz aşılarını yaptırabileceklerini duyurması ardından, sağlık kuruluşlarından 3'üncü doz aşı uygulaması dün başladı. MHRS'den randevularını alan sağlık çalışanları ve vatandaşlar, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi K blok 2'nci katta ayrılan aşı odalarında tercihleri doğrultusunda Biontech ve Sinovac aşısı yaptırdı.