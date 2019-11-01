Son Dakika Haberleri: AÜ'de Sağlık Turizmi Yöneticiliği Eğitimi verilecek
Son Dakika Güncel AÜ'de Sağlık Turizmi Yöneticiliği Eğitimi verilecek

AÜ'de Sağlık Turizmi Yöneticiliği Eğitimi verilecek

7 saat önce

Akdeniz Üniversitesi, Sağlık Turizmi ve Talassoterapi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi (SATTMER) tarafından Sağlık Turizmi Yöneticiliği Sertifika Programı düzenleniyor.

AÜ'de Sağlık Turizmi Yöneticiliği Eğitimi verilecek, System.String[]

Akdeniz Üniversitesi, Sağlık Turizmi ve Talassoterapi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi (SATTMER) tarafından Sağlık Turizmi Yöneticiliği Sertifika Programı düzenleniyor.


Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi dersliklerinde 25 Kasım-27 Aralık 2019 tarihleri arasında akademik personel tarafından verilecek eğitim kapsamında sağlık turizminin özellikleri, ülkemizde ve dünyada sağlık turizm politikaları, sağlık turizmi işletmelerinin yönetimi ile sağlık turizminde bilişim teknolojilerinin kullanımı konularında dersler katılımcılara aktarılacak. Ayrıca sağlık turizmine yönelik hizmet veren hastane, aracı kurumlar gibi yerlerde görev alacak kişilere işletmelerinin daha verimli ve etkin yönetilmeleriyle ilgili bilgiler verilecek.


Sağlık Turizmi Yöneticiliği Sertifika Programı eğitimi dört modülden oluşacak ve eğitim sonunda başarılı olan katılımcılara sertifikaları verilecek. Katılımcılar istedikleri eğitim modülünü ayrı olarak da alabilecek ve eğitim sonucunda katılım belgesi alabilecekler.


20 Kasım 2019 tarihine kadar başvuru yapılabilecek eğitimle ilgili ayrıntılı bilgiye http://sattmer.akdeniz.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir. - ANTALYA

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 10:33 Kaynak: İHA
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