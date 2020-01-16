AÜ'de sağlık turizmi yöneticiliği eğitimi verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel AÜ'de sağlık turizmi yöneticiliği eğitimi verildi - Son Dakika

AÜ'de sağlık turizmi yöneticiliği eğitimi verildi

6 saat önce

Akdeniz Üniversitesi, Sağlık Turizmi ve Talassoterapi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi (SATTMER) tarafından Sağlık Turizmi Yöneticiliği Eğitim Programının sonunda kursiyerlere sertifikaları verildi.

AÜ'de sağlık turizmi yöneticiliği eğitimi verildi, System.String[]

Akdeniz Üniversitesi, Sağlık Turizmi ve Talassoterapi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi (SATTMER) tarafından Sağlık Turizmi Yöneticiliği Eğitim Programının sonunda kursiyerlere sertifikaları verildi.


Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi'nde 25 Kasım – 27 Aralık 2019 tarihleri arasında eğitimi gerçekleştirilen Sağlık Turizmi Yöneticiliği Eğitim Programının sonunda kursiyerlere sertifikaları verildi.


Sağlık Turizmi ve Talassoterapi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi (SATTMER) Müdürü Doç. Dr. Yıldırım Yılmaz sertifika töreninde yaptığı konuşmada, sertifika programı ile otel, hastane, aracı kurum gibi sağlık turizmine yönelik hizmet veren işletmelerde görev alan ve alacak yöneticilerin bu işletmeleri daha verimli ve etkin yönetmelerinin sağlanması için bu eğitimin yapıldığını söyledi.


Eğitimlerin Akdeniz Üniversitesi akademik personeli tarafından verildiğini söyleyen Merkez Müdürü Doç. Dr. Yılmaz "Eğitimler, Sağlık Turizmi Türleri ve Özellikleri, Türkiye'de Dünya'da Sağlık Turizmi Politikaları ve Uygulamaları, Sağlık Turizmi İşletmeleri Yönetimi, Sağlık Turizmi Pazarlaması, Akreditasyon ve Aracı Kurumlar ve Sağlık Turizminde Bilgi Teknolojileri (BT) olmak üzere 5 ana başlıkta ele alındı." dedi.


22 kursiyerin 60 saatten oluşan eğitimi başarıyla tamamladığını ifade eden Merkez Müdürü Doç. Dr. Yılmaz "Sağlık Turizmi ve Talassoterapi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi (SATTMER) olarak düzenlediğimiz eğitimler, yürüttüğümüz araştırmalar ve projeler ile sağlık turizminin bölgemiz ve ülkemizde gelişmesine katkı sağlamaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.


Konuşmanın ardından kursiyerlere sertifikaları akademisyenler tarafından dağıtıldı. - ANTALYA

Akdeniz Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 03:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Dünyada çocuk yetiştirmek için en uygun ülkeler belli oldu
Son bulgular, Neandertaller ile kendi türümüz Homosapiens arasındaki farkı ortadan kaldırdı Son dakika: Metin İyidil soruşturmasında gözaltına alınan TFF Başkanı Nihat Özdemir'in oğlu ve gelini serbest bırakıldı BM raporuyla da belgeledi: YPG/PKK çocukları kullanıyor

Son Dakika Haberleri
21:38 Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli - Son Dakika
21:36 Yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
21:35 Mısır'da gözaltına alınan AA çalışanı Hilmi Balcı serbest bırakıldı - Son Dakika
21:34 Kargo aracında tabanca parçaları ve tüfek ele geçirildi (2) - Son Dakika
21:34 Dosya masrafını almak isterken dolandırıcılara 48 bin TL kaptıracaktı - Son Dakika
20:52 Son dakika: Metin İyidil soruşturmasında gözaltına alınan TFF Başkanı Nihat Özdemir'in oğlu ve gelini serbest bırakıldı - Son Dakika
19:54 BM raporuyla da belgeledi: YPG/PKK çocukları kullanıyor - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2020 21:42:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: AÜ'de sağlık turizmi yöneticiliği eğitimi verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]