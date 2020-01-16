AÜ'de sağlık turizmi yöneticiliği eğitimi verildi - Son Dakika

Akdeniz Üniversitesi, Sağlık Turizmi ve Talassoterapi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi (SATTMER) tarafından Sağlık Turizmi Yöneticiliği Eğitim Programının sonunda kursiyerlere sertifikaları verildi.



Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi'nde 25 Kasım – 27 Aralık 2019 tarihleri arasında eğitimi gerçekleştirilen Sağlık Turizmi Yöneticiliği Eğitim Programının sonunda kursiyerlere sertifikaları verildi.



Sağlık Turizmi ve Talassoterapi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi (SATTMER) Müdürü Doç. Dr. Yıldırım Yılmaz sertifika töreninde yaptığı konuşmada, sertifika programı ile otel, hastane, aracı kurum gibi sağlık turizmine yönelik hizmet veren işletmelerde görev alan ve alacak yöneticilerin bu işletmeleri daha verimli ve etkin yönetmelerinin sağlanması için bu eğitimin yapıldığını söyledi.



Eğitimlerin Akdeniz Üniversitesi akademik personeli tarafından verildiğini söyleyen Merkez Müdürü Doç. Dr. Yılmaz "Eğitimler, Sağlık Turizmi Türleri ve Özellikleri, Türkiye'de Dünya'da Sağlık Turizmi Politikaları ve Uygulamaları, Sağlık Turizmi İşletmeleri Yönetimi, Sağlık Turizmi Pazarlaması, Akreditasyon ve Aracı Kurumlar ve Sağlık Turizminde Bilgi Teknolojileri (BT) olmak üzere 5 ana başlıkta ele alındı." dedi.



22 kursiyerin 60 saatten oluşan eğitimi başarıyla tamamladığını ifade eden Merkez Müdürü Doç. Dr. Yılmaz "Sağlık Turizmi ve Talassoterapi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi (SATTMER) olarak düzenlediğimiz eğitimler, yürüttüğümüz araştırmalar ve projeler ile sağlık turizminin bölgemiz ve ülkemizde gelişmesine katkı sağlamaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.



Konuşmanın ardından kursiyerlere sertifikaları akademisyenler tarafından dağıtıldı. - ANTALYA