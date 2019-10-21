Son Dakika Haberleri: AÜ'de "Ustasından Öğren" e-sertifika programı
Son Dakika Güncel AÜ'de 'Ustasından Öğren' e-sertifika programı

AÜ'de "Ustasından Öğren" e-sertifika programı

1 saat önce

Anadolu Üniversitesince (AÜ), ustasından yerinde öğrenmenin klasik uzaktan öğretim teknikleriyle karşılaştırılmasına dayalı yeni bir e-sertifika programı açtı.

AÜ'de

Anadolu Üniversitesince (AÜ), ustasından yerinde öğrenmenin klasik uzaktan öğretim teknikleriyle karşılaştırılmasına dayalı yeni bir e-sertifika programı açtı.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, "Ustasından Öğren" adlı proje, işin ustalarından öğrenilmesini içeren ve yerinde çekilmiş eğitim videolarıyla desteklenen yeni bir öğretim yöntemi olarak hazırlandı.

Geleneksel uzaktan öğretim yöntemleriyle karşılaştırmayı da kapsayan proje için "Şimdi Sıra Sende" sloganıyla "Ustasından Öğren" film yapımı e-sertifika programları kayıt işlemleri başladı.

Yönetmenlikten film müziğine kadar 11 farklı e-sertifika programı, sinema ve televizyon sektörüne insan kaynağı yetiştirilmesine katkı sağlayacak. Katılımcılar kendi alanlarında üst düzey deneyime sahip sinemacıların eğitmenliğinde verilecek derslerden sonra sınava girip sertifika alacak.

Film yapımı e-sertifika programları ile yetkin sinemacılardan akademik eğitim alan kişiler, televizyon ve sinema sektörüne dahil olabilecek.


Yerinde çekilmiş eğitim videolarıyla öğretim teknolojileri bağlamında yeni öğretim materyalinin uygulamaya konulacağı e-sertifika programlarında, akademik anlatımla uygulama ve yerinde öğrenme ihtiyacı görülen konularda sektörün içinde üretilen videolar, yenilikçi bir öğretim malzemesi olarak sunuluyor.

Dersler uzman sinemacılardan

E-sertifika programlarında verilecek derslerde kendi alanlarında üst düzey deneyimi olan, bugüne kadar gerek televizyon gerekse sinemada birçok yapıma imza atmış sinemacılar eğitmen olarak görev yapacak.

Kıvanç Baruönü, Pelin Ekinci Kaya, Burak Aksak, Uğur İçbak, Deniz Göktürk Kobanbay, Suzan Kardeş, Emre Erdem, Gülümser Gürtunca, Levent İntepe, Ömer Özgür, Çağrı Türkkan ve Bora Gökşingöl'ün anlatımlarının bulunduğu e-sertifika programlarının kayıtları 1 Kasım'a kadar devam edecek.

Programlara katılmak isteyenler, "esertifika.anadolu.edu.tr" web adresi üzerinden başvuru yapabilecek.

Burak Aksak, Göktürk, Ekinci, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 04:12 Kaynak: AA
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