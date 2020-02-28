AÜ'den Hocalı soykırımı paneli - Son Dakika
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AÜ'den Hocalı soykırımı paneli

6 saat önce

Antalya Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği ve Akdeniz Üniversitesi Avrasya Araştırma Topluluğu tarafından Azerbaycan'ın Yukarı Karabağ bölgesindeki Hocalı Kasabası'nda 26 Şubat 1992 tarihinde Ermeniler tarafından şehit edilen 106'sı kadın, 83'ü çocuk, 613 Azerbaycan Türkünü anmak için...

AÜ'den Hocalı soykırımı paneli, System.String[]

Antalya Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği ve Akdeniz Üniversitesi Avrasya Araştırma Topluluğu tarafından Azerbaycan'ın Yukarı Karabağ bölgesindeki Hocalı Kasabası'nda 26 Şubat 1992 tarihinde Ermeniler tarafından şehit edilen 106'sı kadın, 83'ü çocuk, 613 Azerbaycan Türkünü anmak için panel düzenlendi.


Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bumin Kağan Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen panele Azerbaycan'dan Askeri Terör Uzmanı Emin Hasanlı, Gazeteci-Yazar Seyfeddin Hüseynli ve Azerbaycan Milli Kahramanı Karabağ Gazisi Yarbay Vahid Guliyev konuşmacı olarak katıldı. Panelin Açılış konuşmasını yapan Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Ertürk, Hocalı Katliamının gerçekleştiği günden bu güne değin tüm Türk Milletinin yüreğinde kanayan bir yara olduğunu belirterek, "Türkiye olarak her zaman kardeş ülke Azerbaycan'ın yanındayız. Birlik ve beraberliğimizi muhafaza ettiğimiz sürece hiçbir düşman bir daha böyle bir olaya cesaret edemeyecektir. Herkese ve her şeye rağmen Türklerin Turan Ülküsü gerçekleşmektedir ve her geçen gün daha da güçlenmektedir" diye konuştu.


Hocalı'da yaşananların katliamdan öte bir soykırım olduğunu ifade eden panelistler ise, "Hocalı'da Ermenilerin işlediği soykırım, şimdiye kadar insanlığa karşı işlenen en ciddi suçlardan biri olarak kabul edildi. Bizler o gün orada yaşananları hiçbir zaman unutmayacak ve unutturmayacağız. Tarih tekerrürden ibarettir derler. Bizler bu soykırımın tekrar etmemesi için elimizden geleni yapacağız ve Hocalı'da soykırıma uğrayan kurbanların yaşadıklarını tüm dünyaya anlatmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Akdeniz Üniversitesi, Azerbaycan, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 03:05 Kaynak: İHA
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