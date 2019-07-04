AÜ'den jandarma teşkilatına eğitim desteği

Anadolu Üniversitesi (AÜ) ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) arasında eğitim alanında iş birliği protokolü imzalandı.

Anadolu Üniversitesi (AÜ) ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) arasında eğitim alanında iş birliği protokolü imzalandı.

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamada, uzaktan eğitimde 37 yıllık bilgi birikimiyle 27 ülkeye eğitim hizmeti götüren AÜ'nün, Jandarma Genel Komutanlığı personeline eğitim desteği vereceği belirtildi.

Buna ilişkin protokolün, Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı ile Akademi Başkanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu tarafından imzalandığı duyurulan açıklamada, 2 yıl geçerli olacak protokolle Jandarma Genel Komutanlığının çeşitli birimlerinde görevli personele AÜ tarafından hazırlanacak "Halkla İlişkiler Uzaktan Eğitim Sertifikası" eğitimi verileceği, 6 haftalık dönemler halinde erişime açılacak olan eğitim, İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından işletilen İçişleri e-Akademi üzerinden yürütüleceği duyuruldu.

Prof. Dr. Çomaklı, konuya ilişkin açıklamasında, üniversite olarak diğer kurumlarla yürüttükleri ortak çalışmalara büyük önem verdiklerini vurguladı.

Daha önce Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Milli Eğitim Bakanlığı ile eğitim ve iletişim alanlarında iş birliği protokolleri imzaladıklarını hatırlatan Çomaklı, şunları kaydetti:

"Bu protokolle, bu iş birliklerine bir yenisini ekledik. Halka ilişkiler alanındaki akademik birikimimizi uzaktan eğitimdeki tecrübemizle birleştirerek, jandarma teşkilatımıza eğitim desteği vereceğiz. Milletimizin hizmetinde olan iki kurumun ortak çalışacak olması bizim için mutluluk vericidir. Ülkemizin güvenliği ve halkımızın huzuru için çalışan jandarma teşkilatımız, ülkemizin bölünmez bütünlüğünün korunması, milletimizin huzur ve güvenliğinin sağlanması yönündeki hizmetleriyle yüce milletimizin engin sevgi ve güvenine ulaşmıştır. Üniversite olarak sahip olduğumuz bilgi birikimiyle, jandarma teşkilatımıza imkanlarımız dahilinde destek olmak gayretindeyiz. Ülkemiz ve milletimiz için çalışmaya devam edeceğiz. Bu iş birliği protokolünün herkese hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Sahlep soğanı toplayan 3 kişiye 204 bin TL para cezası verildi

Efsane tren yarın sefere başlıyor! Biletler tükendi

Karısının amcası tarafından sokak ortasında öldürüldü

Ekrem İmamoğlu, ilk Meclis toplantısını ne zaman yapacağını açıkladı