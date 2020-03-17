AÜ'den koronavirüsle ilgili güvenilir bilgi için "resmi siteleri dikkate alın" uyarısı - Son Dakika
Son Dakika Sağlık AÜ'den koronavirüsle ilgili güvenilir bilgi için 'resmi siteleri dikkate alın' uyarısı - Son Dakika

AÜ'den koronavirüsle ilgili güvenilir bilgi için "resmi siteleri dikkate alın" uyarısı

6 saat önce

Anadolu Üniversitesinden (AÜ), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hakkında doğru ve güvenilir bilgiye ulaşılması konusunda uyarıda bulunuldu.

AÜ'den koronavirüsle ilgili güvenilir bilgi için

Anadolu Üniversitesinden (AÜ), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hakkında doğru ve güvenilir bilgiye ulaşılması konusunda uyarıda bulunuldu.

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamada, koronavirüsün dünyada hızla yayılmaya başlamasıyla konu hakkında gerçeği yansıtmayan ve insanları paniğe sürükleyen birçok asılsız bilginin sosyal medya üzerinden dolaşıma sokulduğu belirtildi.

Gerçeklikten uzak paylaşımların etkilerine değinilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Aslı olmayan haberler dolayısıyla ortaya çıkan korku ve panik havası virüsten daha hızlı yayılmakta ve bu durum toplumun genel sağlığı açısından olumsuz sonuçlar ortaya koymaktadır. Paylaşım yapan kaynağın konu ile ilgili bilgili, uzman veya yeterli olmasına dikkat edilmelidir. Doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmak için elde edilen bilgiler sadece tek bir kişi ya da web sitesi üzerinden değil, farklı kaynaklardan da kontrol edilmelidir. Doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmak için resmi kurum, kuruluş ve yetkililerin açıklamaları dikkate alınarak '.gov' veya '.edu' uzantılı resmi siteler tercih edilmelidir. Ulaşılan bilgilerin güncel olmasına dikkat edilmelidir."

Açıklamada, kaynağın konuyla ilgili taraflı veya ön yargılı olmamasına dikkat edilmesi gerektiği vurgulandı.

İçeriği paylaşan kişinin de araştırılması tavsiye edilen açıklamada, "İçeriğin hangi amaçla paylaşıldığı ve paylaşımın kimlere fayda sağladığı göz önünde bulundurulmalıdır. Paylaşımın hangi hedef kitleye yönelik olarak yapıldığına dikkat edilmelidir. Paylaşılan içeriğin herhangi bir kişiyi, kurumu veya grubu hedef göstermemesine dikkat edilmelidir." önerilerine yer verildi.

Açıklamada, paylaşılan görsellerin eski olaylara ait olup olmadığını anlamak için "Google görseller" gibi platformlar aracılığıyla arama motorlarında taranarak sonuçlarının incelenmesi gerektiği kaydedildi.

Google, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 01:24 Kaynak: AA
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