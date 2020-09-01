AÜ'den "Osmanlı meyveli etli yemeklerinin günümüz yiyecek ve içecek işletmelerine kazandırılması"... - Son Dakika

Anadolu Üniversitesi (AÜ) öncülüğünde Eskişehir gıda ekonomisini canlandıracağı öngörülen "Osmanlı meyveli etli yemeklerinin günümüz yiyecek ve içecek işletmelerine kazandırılması" projesi başlatıldı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, Türk mutfağının hak ettiği değeri görmesi ve milli yemek kültürünün işletmelere adapte edilmesini hedefleyen projenin, Osmanlı mutfağında yer alan meyveli etli yemeklerin yiyecek ve içecek sektörüne kazandırılmasını ve işletmelerin bu bağlamda geliştirilmesinin hedeflendiği kaydedildi.

Projenin yürütücülüğünü Anadolu Üniversitesi Eskişehir Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı Dr. Öğr. Üyesi Osman Güldemir üstlenirken proje danışmanlığında Prof. Dr. Aslı Afşar'ın yer aldığı açıklamada, projenin araştırma ekibinde ise Öğr. Gör. Emrah Yıldız, Öğr. Gör. Gökhan Şallı, Seher Çelik, Onur Tugay ve Fatih Likoğlu bulunduğu belirtildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2020 yılını "Türk Mutfağı Yılı" ilan etmesiyle gastronomi alanındaki kültürel değerler yeniden ön plana çıkarken diğer yandan gıda ekonomisinin önemine dikkati çekildiği ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Hem Türk mutfağının gelişmesine hem de yiyecek içecek sektörüne ekonomik açıdan fayda sağlayacak olan projenin tamamlamasıyla, öncelikle profesyonel aşçıların meyveli etli Osmanlı yemek tariflerinin standart biçimde uygulayabilmesi sağlanacak. Ayrıca çalışmaların fotoğraflarla adım adım kayıt altına alınacağı belirtiliyor. Ardından ise sürecin Eskişehir'de bulunan işletmelerde çalışan aşçılara uygulamalı olarak aktarılması ve kazanımların araştırılması bekleniyor. Proje kapsamında hazırlanan 2 haftalık eğitim setinde, Eskişehir'in belli otel ve restoranlarında çalışan profesyonel aşçılar her gün 4, toplamda 40 farklı tarif hazırlayacak. Bir yıl boyunca devam edecek projenin ilk ayağında aşçılar, eğitim öncesinde ve sonrasında mülakata girecek."

Öğretim Üyesi Osman Güldemir, proje kapsamında öncelikle 1299 ve 1923 yılları arasında yapılmış farklı Osmanlı mutfağı tariflerini bir araya getirdiklerini belirterek, açıklamada şu değerlendirmede bulundu:

"Tarifleri belli bir düzeyde sadeleştirdikten sonra proje ekibi ile bir araya gelerek bu tarifleri tek tek uyguladık ve belli bir tarif ortaya çıkarttık. Eğitim alan aşçılarımızın başta kendi çevrelerinde bu tarifleri uygulamalarını ya da bu tariflerden Türk kültürüne uygun tarifleri işletmelerine adapte edebilmelerini hedefliyoruz. Makro ölçekte ise bir kelebek etkisi ile Türk kültüründen Osmanlı mutfağından tariflerin peyderpey genel olarak yiyecek içecek işletmelerine dağılmasını ve nihayetinde de Türk mutfağı tanıtımına fayda sağlamasını arzuluyoruz."