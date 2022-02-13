AÜ'den sevgililer için minyatür gül - Son Dakika

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Ziraat Fakültesi tarafından üretilen süs bitkileri, özel günlerde yoğun ilgi görüyor. 14 Şubat Sevgililer Günü'nde en çok saksıda minyatür güllere talep olduğunu belirten Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Erkan, "Birkaç günlük vazo ömrü olan, kısa sürede ölebilen güller değil, daha uzun süre evde korunabilen ve tekrar çiçeklenebilen güller olması nedeniyle bodur güller büyük talep görüyor" dedi.

Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Erkan, AÜ kampüs içerisinde yer alan süs bitkileri seralarındaki ürün çeşitliliğini son 1 yılda artırarak 50 türe kadar çıkardıklarını anlattı. Ziraat fakültesi tarafından seralarda iç mekanların vazgeçilmezi saksılı süs bitkileri üretilerek halka satışa sunulduğunu belirten Prof. Dr. Mustafa Erkan, özel günlerde yoğun ilgi gördüğünü aktardı. 14 Şubat Sevgililer Günü için genellikle güllerin ön plana çıktığını anlatan Prof. Dr. Erkan, kesme gülden ziyade saksı ve minyatür gülleri Antalyalılarla buluşturduklarını, minyatür bodur lale ve menekşelere de ilginin yoğun olduğunu söyledi. Prof. Dr. Mustafa Erkan, ziraat fakültesi tarafından seralarda iç mekanların vazgeçilmezi saksılı süs bitkileri üretilerek halka satışa sunulduğunu, elde edilen gelirin bilimsel çalışmalar için kullanıldığını ifade etti.

SÜS BİTKİLERİNE İLGİ BÜYÜKDünyada ve ülkemizde özellikle süs bitkilerinin çok talep gördüğünü aktaran Prof. Dr. Erkan, "En önemli özellikleri farklı renklerde ve farklı mevsimlerde açabilmeleri. Biz Antalya'nın ekolojik avantajlarını kullanarak neredeyse 365 gün süreyle burada üretim yapabiliyoruz. Ürettiğimiz ürünleri, değişik süs bitkilerini farklı dönemlerde Antalyalı vatandaşlarımızla buluşturuyoruz" dedi.MİNYATÜR GÜLLER TALEP GÖRÜYOR14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla güllerin ön plana çıktığını belirten Prof. Dr. Erkan, "Ancak bizim gül üretimimizde kesme gülden ziyade saksılarda minyatür gül üretiyoruz. Birkaç günlük vazo ömrü olan, kısa sürede ölebilen güller değil, daha uzun süre evde korunabilen ve özellikle tekrar çiçeklenebilen güller olması nedeniyle bodur güller dünyada son yıllarda büyük talep görüyor. Farklı renklerde açabilen bu gülleri de fakültemiz bünyesinde üretmeye başladık. Bunun dışında minyatür bodur lale ve bodur menekşeleri de 14 Şubat'ta Antalyalı vatandaşlarımızla buluşturacağız" diye konuştu.SÜRPRİZ ÜRÜN TÜRLERİ YETİŞECEKİleriki süreçte ürün çeşitliliğini artırmayı hedeflediklerini anlatan Prof. Dr. Mustafa Erkan, "En önemli projelerimizden biri de orkideler olacak. Orkideler, farklı renklerde açabilen ve çok talep gören ürünlerden biri. İnşallah bir sonraki dönemde orkide üretimine başlamayı planlıyoruz. Sevgililer günü sonrasında anneler günü için farklı üretim planlarımız var. Sürpriz ürün türleri yetiştireceğiz" dedi.ELDE EDİLEN GELİR BİLİMSEL ÇALIŞMALARASeralarda proje bazlı üretim yaptıklarını belirten Prof. Dr. Mustafa Erkan, "Projelerden elde ettiğimiz ürünleri satış yerinde değerlendiriyoruz. Bu projelerin her birinden de bilimsel çalışmalar ve yayın üretiyoruz. Aynı zamanda öğrencilerimiz, buradaki üretim tesislerinde staj yaparak eğitimlerini ve bilgilerini artırıyor. Üniversitelerin en önemli amacı Ar-Ge yapmak, yani araştırma geliştirme faaliyetlerini artırmak. Buradan elde ettiğimiz gelirleri bir sonraki araştırmalar için kullanıyoruz ve alt yapı oluşturuyoruz. Bu da Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak ülkede bilimsel anlamda öne çıkmamızı sağlayan en önemli faktörlerden biri. Son 1 yıl içerisinde Ar-Ge gelirlerimizi ve faaliyetlerimizi son derecede artırdık ve artırmaya devam edeceğiz" dedi.'HER GÜN BİZİM İÇİN ÖNEMLİ'

Prof. Dr. Mustafa Erkan, "Özel günler önemli ama sadece özel günlerle sınırlı kalmayalım. Çünkü her gün bizim için önemli. Her güne özel olarak farklı süs bitkilerini hediye olarak almamız ve vermemiz çok önemli. Özel günler önemli ama diğer günleri de ihmal etmeyelim" dedi.