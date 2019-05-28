Son Dakika Haberleri: AÜ'den "Sıfır Atık"a destek
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AÜ'den "Sıfır Atık"a destek

3 saat önce

Doğanın korunması, israfın önlenmesi ve kaynakların daha verimli kullanılması için çalışma yürüten Ankara Üniversitesi (AÜ), 155 bin 375 ton atığı geri dönüşüme göndererek, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının "Sıfır Atık Projesi"ne destek verdi.

AÜ'den
Doğanın korunması, israfın önlenmesi ve kaynakların daha verimli kullanılması için çalışma yürüten Ankara Üniversitesi (AÜ), 155 bin 375 ton atığı geri dönüşüme göndererek, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının "Sıfır Atık Projesi"ne destek verdi.
AÜ'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen AÜ Çevre Planlama ve Geliştirme Koordinatörü Prof. Dr. Duygu Özel Demiralp, "Çevre dostu üniversite" prensibiyle hareket ettiklerini vurgulayarak, son 6 yılda geliştirdikleri çevre yönetim stratejileri sayesinde 155 bin 375 ton atığı geri dönüşüme gönderdiklerini belirtti.
Demiralp, dönüşüme gönderilen kağıt, plastik, cam ve metal atıklar sayesinde 610 ağacın kurtarıldığını, 450 litre petrol ve 15 ton hammaddenin ekonomiye geri kazandırıldığını kaydetti.
Geri dönüşüm atıklarının evsel atıklardan ayrılması sayesinde ülke ekonomisinin kalkınmasına da katkı sağladıklarına değinen Demiralp, 2019 yılı için geri dönüşüm hedefinin en az 200 ton olduğunu vurguladı.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 11:50 Kaynak: AA
Duygu Özel, Ankara Üniversitesi, Güncel
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