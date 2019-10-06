Anadolu Üniversitesi (AÜ) Devlet Konservatuvarı tarafından hayata geçirilecek bilimsel araştırma projesinde elde edilecek veriler, Türkiye'de tiyatro oyunculuğu eğitimi veren okullarla paylaşılacak.

AÜ Devlet Konservatuvarı, Türkiye'de 1936'dan bu yana sürdürülen tiyatro oyunculuğu eğitim sistemini güncellemek amacıyla bilimsel araştırma projesi hazırladı.

Proje çerçevesinde, 18 Ekim-9 Kasım tarihlerinde Türkiye, Almanya, Çekya, Rusya, İngiltere, ABD, Yunanistan, İtalya ve Hollanda'dan tiyatro eğitimcileri ve sanatçıların katılımıyla Anadolu Üniversitesi Uluslararası Tiyatro Festivali gerçekleştirilecek.

Türkiye'den sanatçılar Şener Şen, Zerrin Tekindor, Erdal Beşikçioğlu, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Mert Fırat, Onur Saylak, Tuba Ünsal gibi isimlerin de yer alacağı festivalde 3'ü yabancı 10 tiyatro oyununun yanı sıra atölye ve söyleşilere yer verilecek.

Festival sonunda uzmanların ve üniversite öğretim üyelerinin görüşlerinden oluşan bir rapor hazırlanarak tiyatro oyunculuğu eğitimi yeniden ele alınıp güncellenecek.

AÜ Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. Erol İpekli, konservatuvarlarda uygulanan oyunculuk sanat dalı eğitim programının güncellenmesini, yeniden gözden geçirilmesini sağlamak amacıyla bilimsel araştırma projesi hazırladıklarını söyledi.

İpekli, bu hedefin, ülke genelinde tiyatro eğitim veren okullarda her zaman gündemde tutulan bir konu olduğunu vurguladı.

Türkiye'deki oyunculuk eğitimi modelinin dünya ölçeğinde gerekliliklere uygun olup olmadığı sorusunu, sağlıklı ve somut verilere dayanan biçimde tartışmak için projeyi hayata geçirdiklerini aktaran İpekli, şöyle konuştu:

"Oyunculuk eğitimi konusunda otorite olmuş, dünya ölçeğinde alanında kendini kanıtlamış sanatçıların görüşlerinden, deneyimlerinden yararlanmayı umduk. Bunun için atölyeler planladık. Dünyanın pek çok yerinde çalışan usta tiyatro eğitmenlerini bir araya getirelim, öğrencilerimizin katılacağı atölyelere davet edelim, anketler düzenleyelim, yaptığımız gözlemleri ve değerlendirmeleri somut verilere dönüştürelim istedik. Onların gözünden kendimize, öğrencilerimizin gözünden onlara yakından bakmayı hedefledik. Daha sonra tiyatro oyunlarını davet edelim istedik. Öğrencilerimizi ülkemizin ve dünyanın seçkin örnekleriyle karşılaştıralım, onların oyunlara ilişkin yorumlarını alalım istedik. Ülkemizde bu alanda çalışan tiyatro eğitmenlerini davet ederek onların söyleşileriyle öğrencilerimize ve bu konuya ilgi duyan herkese ulaşmalarını istedik."

Bilimsel projeden uluslararası tiyatro festivali

İpekli, bu çerçevede, 18 Ekim'de başlayacak tiyatro oyunu, söyleşi ve atölye başlıkları altında 30 etkinliğe ulaşan bir proje ortaya çıkarttıklarını dile getirdi.

Proje sonunda atölyeleri gerçekleştiren sanatçı eğitmenler, öğrenci, seyirci ve öğretim üyelerinin görüşlerinden oluşan somut veriler elde edeceklerini söyleyen İpekli, şunları kaydetti:

"Söz konusu veri, bilimsel araştırma projemizin raporu haline gelecek. Bu raporu, ülkemizde oyunculuk eğitimi veren okullara ileteceğiz. Bu raporun hepimize katkı sağlayacağını ümit ediyoruz. Bir anlamda, oyunculuk eğitiminde, şimdi ve burada durumumuzu görmeye çalışacağız. Türkiye'de oyunculuk alanında üniversite düzeyinde eğitim veren bütün okulların bu deneyimi değerlendireceğini düşünüyoruz. YÖK'ün ilgili birimlerine raporumuzu elbette sunacağız. Bugün oyunculuk eğitiminin neresindeyiz, ihtiyaçlarımız ne, tiyatro eğitmenleri olarak bizden beklenen ne gibi sorulara cevap arıyoruz. Hedefimiz, 80 küsur yıldır küçük tadilatlarla, düzenlemelerle bugüne kadar gelen tiyatro oyunculuğu eğitimi modelini bir kez daha güncellemek ve bu alana katkı sağlamaktır."

Yerli ve yabancı sanatçılar ile öğrenciler buluşacak

Prof. Dr. İpekli, proje kapsamında yerli ve yabancı tiyatro sanatçılarının ve eğitimcilerinin katılacağı 10 atölye çalışması yapılacağını belirterek, İngiltere'den Gregorz Bral, ABD'den Kameron Steele, Yunanistan'dan Savvas Stroumpos, Çekya'dan Pierre Nadaud, İtalya'dan Cecile Richards, Hollanda'dan Zwaantje de Vries gibi alanında uzman eğitimcilerin öğrencilerle buluşacağını vurguladı.

Türkiye'nin farklı üniversitelerinden öğretim üyelerinin söyleşiler düzenleyeceğine de değinen İpekli, "Üzerinde uzmanlaştıkları alanlarda, öğretim üyeleri ve öğrencilerimizle söyleşiler yapacaklar. Bir de 3'ü yabancı olmak üzere 10 tiyatro oyunu sahnelenecek. Almanya'dan, Çekya'dan ve Rusya'dan tiyatro toplulukları gelecek. Türkiye'den DasDas, BKM, Tatbikat Sahnesi, Semaver Kumpanya, Baba Sahne gibi topluluklar da oyunlarını sahneleyecek." diye konuştu.

İpekli, başta AÜ Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı olmak üzere projenin hayata geçirilmesine destek veren, çaba harcayan herkese teşekkür etti.