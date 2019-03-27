Son Dakika Haberleri: Aü'den Yıldız Kız Hentbol Milli Takımı'na Başantrenör Transferi

Aü'den Yıldız Kız Hentbol Milli Takımı'na Başantrenör Transferi

1 saat önce

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Kadın Hentbol Takımı Antrenörü Murat Kabadayı, Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Yönetim Kurulu tarafından Yıldız Kız Hentbol Milli Takımı Başantrenörlüğü görevine getirildi.

Aü'den Yıldız Kız Hentbol Milli Takımı'na Başantrenör Transferi, System.String[]
Anadolu Üniversitesi (AÜ) Kadın Hentbol Takımı Antrenörü Murat Kabadayı, Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Yönetim Kurulu tarafından Yıldız Kız Hentbol Milli Takımı Başantrenörlüğü görevine getirildi.

AÜ Rektörlüğünden yapılan yazılı açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Kabadayı, milli takım antrenörlüğünün hem AÜ Kadın Hentbol Takımı hem de kendisi için çok önemli olduğunu vurguladı.

Milli takımlarda daha önce 5 yılı aşkın bir süre antrenörlük yaptığını hatırlatan Kabadayı, "Bu süreçte yaptığımız çalışmalar bizim için çok önemliydi. O dönemde üniversitemiz takımının da iskeletini oluşturan oyuncularımız milli takımda yer aldılar. Şimdi de o jenerasyondaki Yıldız Milli Takım oyuncularımız, A Milli Takım kadrosunda yer alıyorlar. Dolayısıyla o dönemde bu tarz güzel çalışmalarımız oldu ancak ailevi sebeplerden dolayı milli takımdan ayrılmak durumunda kalmıştım. Federasyonumuza, geçmişteki çalışmalarımızı dikkate alarak yeniden bizleri bu göreve layık gördükleri için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Murat Kabadayı, nisan ayında Karadağ'da yapılacak Akdeniz Şampiyonası için milli takımın hazırlıklarının sürdüğünü aktardı.

Şampiyona öncesinde Antalya'daki milli takım antrenörler toplantısına katılacağı bilgisini veren Kabadayı, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar milli takım antrenörlüğüne gelmemde en büyük desteği üniversitemiz Gençlik ve Spor Kulübünden gördüm. Şu anda da Rektörümüz Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'nın, kulübümüze yönelik büyük destekleri ve ilgisi bulunuyor. Kendisi elinden geldiğince müsabakalarımızı takip etmeye çalışıyor ve bu durum da hem sporcularımızı hem bizleri mutlu ediyor. Bunun yanında kulübün kuruluşundan bu yana hem sporcu hem de menajer olarak önemli hizmetleri bulunan Dr. Şenay Kabadayı'nın da bu yolda bana büyük destekleri oldu. Bizlere sağlanan desteklerin yanında üniversitemizin imkanları da çocuklarımız ve antrenörlerimiz için çok önemli. Bizler de bu imkanları kullanarak, kulübümüzü en iyi şekilde temsil edip buralara kadar geldik. Bugün de yaşanan bu gelişmeler sayesinde milli takımda görev almaktan dolayı büyük gurur duyuyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 12:34 Kaynak: AA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Dorukhan Toköz Meydan Okudu: Fransa'yı Yenmek İçin Sahaya Çıkacağız Galatasaray'da Mbaye Diagne Milli Maçta Sakatlandı! Tecrübeli Futbolcu Emre Belözoğlu'nda Tarihi Görev MİT Buldu TSK Vurdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.3.2019 14:24:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aü'den Yıldız Kız Hentbol Milli Takımı'na Başantrenör Transferi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]