Son Dakika Haberleri: Aü Destekleme Vakfı'ndan Öğrenci Topluluklarına Destek

Aü Destekleme Vakfı'ndan Öğrenci Topluluklarına Destek

12 dakika önce

Akdeniz Üniversitesi ve Antalya Üniversite Destekleme Vakfı arasında Akdeniz Üniversitesi bünyesinde faaliyette bulunan Öğrenci Topluluklarına proje bazlı destek sunulması amacıyla protokol imzalandı.

Aü Destekleme Vakfı'ndan Öğrenci Topluluklarına Destek, System.String[]
Akdeniz Üniversitesi ve Antalya Üniversite Destekleme Vakfı arasında Akdeniz Üniversitesi bünyesinde faaliyette bulunan Öğrenci Topluluklarına proje bazlı destek sunulması amacıyla protokol imzalandı.

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü Yönetim Kurulu Odası'nda gerçekleştirilen protokol imza törenine Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Altunkaya, Üniversite Genel Sekreteri Ali Serinoğlu, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Emre Çalışkan, Antalya Üniversite Destekleme Vakfı Başkanı Tunç Uluç ve Üniversite Öğrenci Toplulukları Koordinatörü Prof. Dr. Burcu Demirel katıldı.

Protokol töreninde konuşan Antalya Üniversite Destekleme Vakfı Başkanı Tunç Uluç, "Üniversite Destekleme Vakfı olarak üniversitemize verdiğimiz her türlü destek en nihayetinde öğrencilerimizin daha iyi eğitim alabilmesi adınadır. Ancak bu kez öğrenci toplulukları üzerinden öğrencilerimizi doğrudan desteklemeye karar verdik. Üniversitemizde öğrenci toplulukları gerçekten güzel işler yapıyor. Vakıf olarak bu proje için oldukça heyecanlıyız. Öğrencilerimizi paylaşmayı bilen, kendine güveni olan, analitik düşünebilen ve üretken bireyler olarak yaşadıkları topluma ve üniversitelerine bilimsel, kültürel veya sosyal olarak katkı sunacakları projeleri karşılığında Antalya Üniversite Destekleme Vakfı olarak desteklemeyi amaçlıyoruz" diye konuştu.

Üniversite olarak öğrencilere ve öğrenci topluluklarına her zaman destek olduklarını ifade eden Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal da, "Öğrenci topluluklarımızın faaliyetleriyle yakından ilgileniyoruz. İçlerinde çok başarılı işlere imza atan topluluklarımız var. İmzaladığımız protokol ile de topluluklarda faaliyet gösteren öğrencilerimize verdiğimiz mevcut desteği Antalya Üniversite Destekleme Vakfı'nın desteğiyle daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz" dedi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 02:35 Kaynak: İHA

Akdeniz Üniversitesi, Antalya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ukrayna'da Öldürülen Türk Kızının Gelinlikli Tabutunu Kadınlar Taşıdı E-devlet'e Girdi, Hayatının Şokunu Yaşadı! Gelen İcranın Kendisine Ait Olmadığına Ailesini Bile İnandıramadı

Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu'dan Beşiktaş Kampına Ziyaret Futbolcular, Dinler Bahçesi'nde Cuma Namazı Kıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.1.2019 14:47:36. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aü Destekleme Vakfı'ndan Öğrenci Topluluklarına Destek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]