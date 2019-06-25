Son Dakika Haberleri: AÜ, "dijital tehlikeleri" tartışacak
Son Dakika Güncel Haber

AÜ, "dijital tehlikeleri" tartışacak

53 dakika önce

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, sosyal ağlar ve dijital oyunların çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerinin önlenmesi konulu "Farklı yönleri ile sosyal ağlar ve dijital oyunlar" panelinin 27 Haziran'da düzenleneceğini bildirdi.

AÜ,
Anadolu Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, sosyal ağlar ve dijital oyunların çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerinin önlenmesi konulu "Farklı yönleri ile sosyal ağlar ve dijital oyunlar" panelinin 27 Haziran'da düzenleneceğini bildirdi.
AÜ ile Eskişehir Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan "Kültürel Mirasları Koruma" ve "Eğitimde İşbirliği" protokol töreninin ardından konuşan Çomaklı, üniversite bünyesindeki Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezinin çalışmalarını aktif bir şekilde sürdürdüğünü belirtti.
Merkezin ilk faaliyetleri arasında yer alan "Farklı yönleri ile sosyal ağlar ve dijital oyunlar" panelinin, 27 Haziran'da AÜ Atatürk Kültür ve Sanat Merkezinde yapılacağını aktaran Çomaklı, şunları kaydetti:
"Bu panele tüm Eskişehir halkını davet ediyoruz. Özellikle aileleri ilgilendiren bir davet. Sosyal ağlar ve dijital oyunlarda çocukların nasıl mahkum olduğunu, mavi balina ve momo gibi oyunlarla nasıl ölüme gittiğini ve nasıl bunları engelleyebileceğimizi bu panelde anlatacağız. Etkinliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile düzenliyoruz."
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 06:50 Kaynak: AA
Anadolu Üniversitesi, Çomaklı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Erdoğan, Yeni Askerlik Kanunu'nu imzalayarak onayladı Kulisleri sallayan iddia! Babacan AK Parti kurucu üyeliğinden istifa edecek Son Dakika! Diyarbakır'da rehine krizi! Saldırgan yakalandı AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: İmamoğlu'nu tebrik ederiz, İstanbul'a hayırlı olsun

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.6.2019 19:43:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AÜ, "dijital tehlikeleri" tartışacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]