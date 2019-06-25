Son Dakika Haberleri: AÜ, "dijital tehlikeleri" tartışacak
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AÜ, "dijital tehlikeleri" tartışacak

1 saat önce

- Anadolu Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'nın konuşması Anadolu Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr.

- Anadolu Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'nın konuşması Anadolu Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, sosyal ağlar ve dijital oyunların çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerinin önlenmesi konulu "Farklı yönleri ile sosyal ağlar ve dijital oyunlar" panelinin 27 Haziran'da düzenleneceğini bildirdi.
AÜ ile Eskişehir Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan "Kültürel Mirasları Koruma" ve "Eğitimde İşbirliği" protokol töreninin ardından konuşan Çomaklı, üniversite bünyesindeki Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezinin çalışmalarını aktif bir şekilde sürdürdüğünü belirtti.
Merkezin ilk faaliyetleri arasında yer alan "Farklı yönleri ile sosyal ağlar ve dijital oyunlar" panelinin, 27 Haziran'da AÜ Atatürk Kültür ve Sanat Merkezinde yapılacağını aktaran Çomaklı, şunları kaydetti:
"Bu panele tüm Eskişehir halkını davet ediyoruz. Özellikle aileleri ilgilendiren bir davet. Sosyal ağlar ve dijital oyunlarda çocukların nasıl mahkum olduğunu, mavi balina ve momo gibi oyunlarla nasıl ölüme gittiğini ve nasıl bunları engelleyebileceğimizi bu panelde anlatacağız. Etkinliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile düzenliyoruz."
AÜ, dijital tehlikeleri tartışacak
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 08:05 Kaynak: AA
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