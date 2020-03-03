AÜ Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Öztürk'ten "koronavirüs" açıklaması Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Sağlık AÜ Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Öztürk'ten 'koronavirüs' açıklaması Açıklaması - Son Dakika

AÜ Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Öztürk'ten "koronavirüs" açıklaması Açıklaması

6 saat önce

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Öztürk, Çin'de ortaya çıkan ve dünya gündemini işgal eden koronavirüsün (Kovid-19), daha önce bilinen bir virüsün mutasyon geçirmesi sonucunda hayvandan insana geçen bir virüsten, insandan insana geçen bir virüs halini...

AÜ Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Öztürk'ten

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Öztürk, Çin'de ortaya çıkan ve dünya gündemini işgal eden koronavirüsün (Kovid-19), daha önce bilinen bir virüsün mutasyon geçirmesi sonucunda hayvandan insana geçen bir virüsten, insandan insana geçen bir virüs halini aldığını bildirdi.

Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığının Türkiye genelinde gerekli bütün önlemleri aldığını, üniversite rektörlüğünün de bütün dünyayı tehdit eden koronavirüse karşı "Pandemik İnfulenza Hazırlık ve Faaliyet Planı"nı hızla hazırladığını belirtti.

Koronavirüsün yol açtığı üst ve alt solunum yollarını etkileyen hastalığa karşı sürecin başından itibaren alınan önlemlere dikkati çeken Öztürk, şöyle devam etti:

"Koronavirüs, daha önceden bilinen bir virüsün mutasyon geçirmesi sonucunda hayvandan insana geçen bir virüsten, insandan insana geçen bir virüs halini almıştır. Tabi bu durum, dünya genelinde alarma geçilmesine neden oldu. Çin'de ortaya çıkan ve hızla başka ülkelere yayılan virüs için önlemler alınıyor. Virüs kaynaklı ölüm vakalarının büyük kısmı Çin'de olsa da dünya çapında bir tehlike söz konusu. Bugüne kadar Türkiye'de hastalığın tespit edildiğine dair bildirime rastlanmadı. Sağlık Bakanlığımız sürecin başından beri çok büyük önlemler aldı.

Gençler ve çocuklarda, bağışıklık sistemi güçlü olduğu için etkilenmenin daha az elde edilen verilerle açıkça görülüyor. 0-9 yaş grubunda bu hastalığın hiç görülmediği de kayıtlar arasında bulunuyor. Astım, KOAH, kronik bronşit gibi solunum yolları hastalıkları olan kişiler ise daha büyük risk altında oluyor. Çünkü hastalıkları alevlendirerek hayati tehlikelere yol açabilir. Sigara kullanımı da hastalıkla çıkacak hayati riski artıracaktır. Bu tür hastalığa sahip kişilerin bu dönemde, daha dikkatli olmaları gerekiyor."

Anadolu Üniversitesi, Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 12:26 Kaynak: AA
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