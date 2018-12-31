Aü Elmalı Meslek Yüksekokulu'ndan Türkü ve Şiir Gecesi

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Elmalı Meslek Yüksekokulu tarafından "Sana içimi döksem beraber toplanır mıyız?" isimli "Türkü ve Şiir Gecesi" düzenlendi.

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Elmalı Meslek Yüksekokulu tarafından "Sana içimi döksem beraber toplanır mıyız?" isimli "Türkü ve Şiir Gecesi" düzenlendi.



Elmalılı Hamdi Yazır Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen geceye Elmalı Belediye Başkanı Ümit Öztekin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Akif Tak, MYO Müdürü Doç.Dr. Halil Demir ile çok sayıda izleyici katıldı.



Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Durmuş Altan Bey'in de şiirlerle destek verdiği türkü ve şiir gecesinin açılışında MYO Müdürü Demir, "Öncelikle Milletimize adeta vatanseverlik ruhu veren milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u minnetle, hürmetle anıyorum. Bugün şiirlerimize ve türkülerimize bu ruhun yansıdığını göreceksiniz" dedi. Demir, "İlçemizde üniversitemiz öğrencilerine eğitimin yanında kültürel faaliyetler konusunda da destek oluyoruz. Bugün şiir ve türkü okuyan gençlerimizin yaşadıkları büyük heyecanlardan sonra özgüven kazanarak yüreklerini ortaya koyduklarını göreceksiniz. Onlar gönüllerimize dokunacaklar, soğuk bir kış akşamını sımsıcak yapacaklar. Ayrıca sahnede kurumların işbirliğini de göreceksiniz. Enstrüman bakımından bizlere destek olan İbrahim Bedreddin Elmalı Fen Lisesi Öğretmeni Gülden Gökçen ve Ali Mumcu Ortaokulu'ndan Selami Çiftçi'ye çok teşekkür ediyorum."



Belediye Başkanı Öztekin de büyük ilgi gören gecenin hazırlanmasından dolayı MYO yönetimi ve katkıda bulunanlara teşekkür ederek "İlçemize Türkiye'nin farklı yerlerinden gelen üniversite öğrencilerimiz bizlere bugün güzel anlar yaşatacaklar. Bizler derdimizi, sevgimizi, vatan aşkımızı şiir mısralarına, türkü sözlerine nakşetmiş bir milletiz. Bu güzellikleri hep birlikte paylaşacağız. Hayat sadece ders ve iş değildir. Kültürel ve sosyal faaliyetler bakımından da güçlü olmalıyız. Yüreğini ortaya koyan gençlerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.



Coşkulu şekilde sahnelenen gece sonrasında türkü ve şiir gecesini organize eden sahne gösterileri organizatörü Meryem Alıcı'ya günün anısına Başkan Öztekin ve MYO Müdürü Demir tarafından çiçek takdim edildi. - ANTALYA

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