Aü En Çok Haber Olan Devlet Üniversitesi Oldu
6 dakika önce
Akdeniz Üniversitesi (AÜ) 2018 yılında 94 bin 431 haber ile medyada en çok habere konu olan üniversite oldu.
Akdeniz Üniversitesi
(AÜ) 2018 yılında 94 bin 431 haber ile medyada en çok habere konu olan üniversite oldu. Türkiye
'de bulunan yüzden fazla devlet üniversitesi arasında yer alan Akdeniz Üniversitesi geçtiğimiz 2018 yılında basında en çok yer alan devlet üniversitesi oldu. Medya takip ajanslarına yansıyan raporlarda 2018 yılında Akdeniz Üniversitesi 19 bin 696 yazılı bazın, 3 bin 45 televizyon ve 71 bin 690 internet haberi ile toplam 94 bin 431 haber ile gündemde yer aldı.
24 Fakülte, 7 Enstitü, 1 Yüksekokul, 1 Konservatuar, 12 Meslek Yüksekokulu ve 57 adet araştırma ve uygulama merkezi ile eğitim, araştırma alanında çalışmalarına devam eden AÜ yapmış olduğu ulusal ve uluslararası bilimsel, sosyal ve kültürel etkinlikler ile yıl boyunca birçok habere konu olurken, sosyal medyada fenomen olan Rektör
Prof. Dr. Mustafa Ünal
da yıl boyunca sosyal medya üzerinden yaptığı yazışmalar ve esprili cevapları ile gündeme geldi. - ANTALYA
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 12:09 Kaynak: İHA
İlaç Sektöründe 74 Milyar Dolarlık Dev Satın Alma
Suriye'den Türkiye'ye Getirirken Yakalandı! 26,5 Kilo Altın ve 2 Milyon TL Ele Geçirildi
Ukrayna'da Kaldıkları Evde Ölü Bulunan 2 Türk Kızının Kimlikleri Belli Oldu
FETÖ İadelerini Görüşmek İçin Türkiye'ye Gelen ABD Heyetiyle Yapılan Toplantı 11 Saat Sürdü