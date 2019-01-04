Son Dakika Haberleri: Aü En Çok Haber Olan Devlet Üniversitesi Oldu

Aü En Çok Haber Olan Devlet Üniversitesi Oldu

6 dakika önce

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) 2018 yılında 94 bin 431 haber ile medyada en çok habere konu olan üniversite oldu.

Aü En Çok Haber Olan Devlet Üniversitesi Oldu, System.String[]
Akdeniz Üniversitesi (AÜ) 2018 yılında 94 bin 431 haber ile medyada en çok habere konu olan üniversite oldu.

Türkiye'de bulunan yüzden fazla devlet üniversitesi arasında yer alan Akdeniz Üniversitesi geçtiğimiz 2018 yılında basında en çok yer alan devlet üniversitesi oldu. Medya takip ajanslarına yansıyan raporlarda 2018 yılında Akdeniz Üniversitesi 19 bin 696 yazılı bazın, 3 bin 45 televizyon ve 71 bin 690 internet haberi ile toplam 94 bin 431 haber ile gündemde yer aldı.

24 Fakülte, 7 Enstitü, 1 Yüksekokul, 1 Konservatuar, 12 Meslek Yüksekokulu ve 57 adet araştırma ve uygulama merkezi ile eğitim, araştırma alanında çalışmalarına devam eden AÜ yapmış olduğu ulusal ve uluslararası bilimsel, sosyal ve kültürel etkinlikler ile yıl boyunca birçok habere konu olurken, sosyal medyada fenomen olan Rektör Prof. Dr. Mustafa Ünal da yıl boyunca sosyal medya üzerinden yaptığı yazışmalar ve esprili cevapları ile gündeme geldi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 12:09 Kaynak: İHA

Türkiye, Akdeniz Üniversitesi, Güncel
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