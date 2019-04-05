Son Dakika Haberleri: Aü ile PTT Arasında İşbirliği Protokolü

Aü ile PTT Arasında İşbirliği Protokolü

1 saat önce

Anadolu Üniversitesi (AÜ) ile PTT arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Aü ile PTT Arasında İşbirliği Protokolü, System.String[]
Anadolu Üniversitesi (AÜ) ile PTT arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Rektörlük Senato Salonunda düzenlenen törene Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, AÜ Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'nın yanı sıra yetkililer katıldı.

Prof. Dr. Çomaklı, burada yaptığı konuşmada PTT'nin ülkedeki en önemli kurumların başında geldiğini belirterek, şöyle konuştu:

"PTT Türkiye Cumhuriyeti'nin önemli kurumlarından biri olarak günümüzde devamlılığını sürdürmekte. Biz üniversite olarak PTT ile bir işbirliği yapmanın öneminin bilincindeyiz. Burada öğrencilerimiz, personelimiz işbirliğinde olduğumuz diğer kurumlar olsun bizim için önemli bir yol gösterici ve partner olarak görüyoruz. Anadolu Üniversitesi olarak 81 ilde 19 ülkede birçok iş ve işlem yapıyoruz. Bu nedenle de PTT bizim için önemli bir birim olarak hem misyonuyla, hem karakteristik yapısıyla ve ekibiyle bizim için önem arz ediyor."

Genel Müdürü Kenan Bozgeyik ise Eskişehir'de önemli bir işbirliği protokolüne imza attıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bugün burada iki dünya markasının eğitim anlamında Eskişehirimizin ve ülkemizin göz bebeği dünyadaki önemli üniversitelerden biri olan AÜ'de yine bu ülkenin istikbalinde ve istiklalinde olmuş 178 yıllık bir şirketi olan, iyi gününde kötü gününde, halkıyla, milletiyle, devletiyle beraber olmuş iki kuruluşun önemli bir işbirliğinin imzalarını atacağız. Kıymetli hocalarımızın yapmış oldukları araştırmaları, ilmi çalışmaları hem kendi kuruluşumuzda ve hem de Türkiye'nin hizmetinde sunmak üzere onların yapmış oldukları AR-GE faaliyetlerinde biz de kendi kurumlarımızda istifade edeceğiz. Bir taraftan da değerli başta öğrencilerimizin, AÜ'deki öğretim üyelerimizin ve çalışanları PTT hizmetlerinden en uygun ve en ekonomik şartlarda istifade edebilmeleri için işbirliği yapıyoruz."

Konuşmaların ardından Rektör Çomaklı ve PTT Genel Müdürü Bozgeyik protokole imza attı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 05:51 Kaynak: AA

Çomaklı, Anadolu Üniversitesi, PTT, Güncel
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