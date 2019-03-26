Aü ile Seyitgazi Kaymakamlığı Arasında Protokol

Anadolu Üniversitesi (AÜ) ile Seyitgazi Kaymakamlığı arasında ilçedeki eski Askerlik Şube Başkanlığı binasının kullanımının üniversiteye devredilmesi için protokol imzalandı.

Anadolu Üniversitesi (AÜ) ile Seyitgazi Kaymakamlığı arasında ilçedeki eski Askerlik Şube Başkanlığı binasının kullanımının üniversiteye devredilmesi için protokol imzalandı.



AÜ Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, protokol töreninde yaptığı konuşmada, edebiyat, turizm ve güzel sanatlar fakülteleriyle görüşüp, ilçede araştırma merkezi kurup, ilgili alanlardaki çalışmaların söz konusu merkezde yapılmasını kararlaştırdıklarını söyledi.



Bilimsel çalışmaların yanı sıra Seyitgazi ilçesine katkıda bulunmak istediklerini anlatan Çomaklı, "İlçe halkıyla da bir sinerji içinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Protokolle bize tahsis edilen binayı aktif bir şekilde kullanacağız. Seyitgazi ile önemli bir bağımız oldu. Biz buraya bir bina değil, ev olarak bakıyoruz." diye konuştu.



Seyitgazi Kaymakamı Cüneyt Demirkol ise AÜ ile önemli bir protokole imza atmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.



İmzalanan protokolle AÜ'nün ilçede araştırma ve uygulama merkezi açacağını anlatan Demirkol, "İlim ve hikmetin kapısı olan Seyitgazi ilçesi önemli bir ilim yuvasına daha ev sahipliği yapacak." dedi.



Seyitgazi Belediye Başkanı Hasan Kalın ise ilçeye değer katacak bir protokolün imzalandığını belirterek, ilçede üniversitenin ilk adımının atıldığını bildirdi.



Konuşmaların ardından Çomaklı ile Demirkol protokole imza attı.

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