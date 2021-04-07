AÜ ile Tarım Kredi Kooperatifleri Birliği arasında iş birliği protokolü imzalandı - Son Dakika

AÜ ile Tarım Kredi Kooperatifleri Birliği arasında iş birliği protokolü imzalandı

07.04.2021 10:12
AÜ ile Tarım Kredi Kooperatifleri Birliği arasında iş birliği protokolü imzalandı, System.String[]

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile İmece Plastik Tarım İnşaat Taahhüt Petrol Ürünleri ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile İmece Plastik Tarım İnşaat Taahhüt Petrol Ürünleri ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. arasında iş birliği protokolü imzalandı. Protokol ile yapılacak olan seralarda yetiştirilecek ürünlerin üzerindeki sera etkisi araştırılarak sonuçlar rapor haline getirilecek.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ile Tarım Kredi Kooperatifleri Birliği Genel Müdürü Fahrettin Poyraz tarafından Akdeniz Üniversitesi Yönetim Kurulu Salonu'nda imzalanan protokol kapsamında bedelsiz olarak değişik plastik örtü materyalleri kullanılmak suretiyle Ziraat Fakültesi'nin kullanımı için toplamda her biri bin metrekare büyüklüğünde iki adet plastik sera ile farklı modifiye atmosfer ambalajları (MAP) yapılacak. Şirket tarafından yapılacak sera ve kullanılacak tüm örtü, materyal ve ambalajların fakültece yetiştirilecek ürünler üzerindeki etkisi ve sonuçları rapor halinde düzenlenerek taraflar arasında paylaşım gerçekleştirilecek.

"Sonuçlar raporlanacak"

Bir sera değişik sebze türlerinin domates, biber, patlıcan, hıyar üretimine uygun olacak şekilde bin metrekarelik plastik sera inşa edilecek. Bu serayı her biri 250 metrekare büyüklüğünde 4 bölmeli şeklinde ara bölmelerden oluşacak. Muz üretiminde kullanılacak bin metrekare büyüklüğündeki plastik serayı yüksekliği muz üretimine uygun olacak şekilde yapılacak. Ziraat Fakültesi ise plastik örtü materyallerinin etkileri ve MAP denemelerinin bilimsel sonuçlarını, şirket tarafından geliştirilmesi planlanan Hastalık Kontrol Etkili Sera Örtüsünün yetiştirilecek ürünler üzerindeki etkisi ve sonuçları rapor haline getirilecek ve şirket ile paylaşılacak.

"Tarıma ve bilime katkı"

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi güçlü bir fakülte. İmece plastik ile ortak proje yapmak bize gurur veriyor. Tarıma ve bilime yapılan katkı bizim için çok kıymetli bir şey. İnşallah ilk adımı atarız daha da büyük hedefler ortaya koyarız. Bu yapılanlarda insanlık için bir işe yarar. Üniversitelere yapılan yatırımda eğer bir ürün elde edebiliyorsanız, inovasyon elde edebiliyorsanız çok kıymetli bu anlamda devletin gücünü hissetmek önemli" dedi.

"Üniversitenin desteği çok önemli"

Tarım Kredi Kooperatifleri Birliği Genel Müdürü Fahrettin Poyraz ise "Üniversitelerle olan iş birliklerimizi artırarak değişime ayak uydurma ve değişime öncülük etme anlamında çalışmalara destek vermek istiyoruz. Burada yapılan projemizle de hem çiftçimize hem de toplumumuza hayırlı bir hizmette bulunmuş olacağız. Üniversiteler bizim için önemli bir paydaş konumundalar çünkü bilgiyi üretmek ve tüketmek eş güdümlü olmalı. Özellikle de sosyal sorumluluk anlayışı içerisinde bu bağ düzgün bir şekilde kurulabilirse toplumsal fayda maksimum düzeyde oluşacaktır diye inanıyoruz. İki adet bin metrekarelik oluşturacağımız sera örtüsünde hem ürün bazlı sera örtüsünün üretilmesi hem de şirketimiz açısından Türkiye'nin ihtiyacı olan özellikle ambalaj sanayindeki akıllı ambalaj ürünlerinin geliştirilmesi noktasında her iki kurumunda gücünü birleştirerek hayırlı hizmete vesile oluruz" şeklinde konuştu.

İmza törenine Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Toker, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Erkan, Tarım Kredi Kooperatifleri Antalya Bölge Birliği Müdürü Yakup Kasal ve yetkililer katıldı. - ANTALYA

AÜ ile Tarım Kredi Kooperatifleri Birliği arasında iş birliği protokolü imzalandı
AÜ ile Tarım Kredi Kooperatifleri Birliği arasında iş birliği protokolü imzalandı
AÜ ile Tarım Kredi Kooperatifleri Birliği arasında iş birliği protokolü imzalandı
AÜ ile Tarım Kredi Kooperatifleri Birliği arasında iş birliği protokolü imzalandı

Ziraat Fakültesi, Plastik, Kredi, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel AÜ ile Tarım Kredi Kooperatifleri Birliği arasında iş birliği protokolü imzalandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

2 bin liralık telefon için 1'i çocuk 3 kişiyi yerde sürükledi! O anlar kamerada 2 bin liralık telefon için 1'i çocuk 3 kişiyi yerde sürükledi! O anlar kamerada AstraZeneca krizi büyüyor! Aşıdan sonra ölen kişinin ailesi suç duyurusunda bulundu AstraZeneca krizi büyüyor! Aşıdan sonra ölen kişinin ailesi suç duyurusunda bulundu Yılın aşk iddiası: Sıla Gençoğlu ve İlker Kaleli yeni bir ilişkiye başladı Yılın aşk iddiası: Sıla Gençoğlu ve İlker Kaleli yeni bir ilişkiye başladı Rusya'dan dikkat çeken Kanal İstanbul açıklaması: Türklerin kendi meselesidir, Montrö'nün yükümlülüğünü kaldırmaz Rusya'dan dikkat çeken Kanal İstanbul açıklaması: Türklerin kendi meselesidir, Montrö'nün yükümlülüğünü kaldırmaz 40 modelin çırılçıplak poz verdiği fotoğrafın yankısı sürüyor! 40 modelin çırılçıplak poz verdiği fotoğrafın yankısı sürüyor! "Ablamı dövmesinden tanıdım, utanıyoruz" Dörtnala yolsuzluk! Türkiye Binicilik Federasyonu'nu soyup soğana çevirmiş Dörtnala yolsuzluk! Türkiye Binicilik Federasyonu'nu soyup soğana çevirmiş Survivor'dan elenen Öykü Çelik ile İsmail Berhan evleniyor Survivor'dan elenen Öykü Çelik ile İsmail Berhan evleniyor Show TV iddialı giriş yapan Kırmızı Kamyon dizisini yayından kaldırdı Show TV iddialı giriş yapan Kırmızı Kamyon dizisini yayından kaldırdı
Fenerbahçe'de tüm testler negatife döndü, Mesut Özil de çalışmalara hız verdi Fenerbahçe'de tüm testler negatife döndü, Mesut Özil de çalışmalara hız verdi         
10:10
Gelin olarak geldiği köyde muhtar oldu, her soruna el attı, virüsü de köye sokmadı Gelin olarak geldiği köyde muhtar oldu, her soruna el attı, virüsü de köye sokmadı         
09:47
18 yaşındaki kaleci Alemdar, kurtarış yapmaktan yoruldu, gücü kalmayınca fenalaştı 18 yaşındaki kaleci Alemdar, kurtarış yapmaktan yoruldu, gücü kalmayınca fenalaştı         
09:34
Kanalizasyonlarda yapılan araştırma İstanbul'un uyuşturucu haritasını ortaya çıkardı Kanalizasyonlarda yapılan araştırma İstanbul'un uyuşturucu haritasını ortaya çıkardı         
09:22
Ormanlık alanda tecavüz dehşeti! Gözü dönmüş sapığı köpek yakaladı, esnaf dövdü Ormanlık alanda tecavüz dehşeti! Gözü dönmüş sapığı köpek yakaladı, esnaf dövdü         
09:09
Survivor'da yarışmacılar yiyecek sakladı! Acun Ilıcalı, 5 ismin cezasını kesti Survivor'da yarışmacılar yiyecek sakladı! Acun Ilıcalı, 5 ismin cezasını kesti         
08:45
Tabut yetiştirilemeyen Brezilya'da koronadan bir günde 4 bini aşkın insan öldü Tabut yetiştirilemeyen Brezilya'da koronadan bir günde 4 bini aşkın insan öldü         
00:23
Kuzey Makedonya'da Sedat Peker'e de sahte kimlik düzenleyen polis şebekesine operasyon Kuzey Makedonya'da Sedat Peker'e de sahte kimlik düzenleyen polis şebekesine operasyon         
23:41
Vaka rekortmeni Samsun'da yeni yasaklar! Aynı masada 2'den fazla kişinin oturması yasaklandı Vaka rekortmeni Samsun'da yeni yasaklar! Aynı masada 2'den fazla kişinin oturması yasaklandı         
22:11
Son Dakika: Türkiye'de 6 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 211 kişi vefat etti, 49 bin 584 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 6 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 211 kişi vefat etti, 49 bin 584 yeni vaka tespit edildi         
20:03
14 yaşındaki kız çocuğuna istismar, doğum yapınca ortaya çıktı 14 yaşındaki kız çocuğuna istismar, doğum yapınca ortaya çıktı         
18:03
Meteoroloji uzmanından perşembe için uyarı: Araçlarınızı kapalı yerlere alın Meteoroloji uzmanından perşembe için uyarı: Araçlarınızı kapalı yerlere alın         
17:02
Çalıştığı havalimanı yakınlarında kendini ağaca asarak intihar etti Çalıştığı havalimanı yakınlarında kendini ağaca asarak intihar etti         
17:02
Türkiye'nin en zengin 10 kişisi ve servetleri! Rahmi Koç bile kendine 5. sırada yer buldu Türkiye'nin en zengin 10 kişisi ve servetleri! Rahmi Koç bile kendine 5. sırada yer buldu         
15:30
Oğlunun düğününde, gelininin 20 yıl önce terk ettiği kızı olduğunu öğrendi Oğlunun düğününde, gelininin 20 yıl önce terk ettiği kızı olduğunu öğrendi         
14:59
240 bin liralık borcu yüzünden kocasının ahlaksız teklifini kabul etti 240 bin liralık borcu yüzünden kocasının ahlaksız teklifini kabul etti         
14:54
Didem Soydan'dan çok konuşulacak fantezi itirafı: Bunun için özel ayakkabılarım var Didem Soydan'dan çok konuşulacak fantezi itirafı: Bunun için özel ayakkabılarım var         
13:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2021 10:25:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: AÜ ile Tarım Kredi Kooperatifleri Birliği arasında iş birliği protokolü imzalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei