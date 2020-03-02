AÜ ile Türkiye TT Hotels Turkey Otel arasında iş birliği protokolü imzalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel AÜ ile Türkiye TT Hotels Turkey Otel arasında iş birliği protokolü imzalandı - Son Dakika

AÜ ile Türkiye TT Hotels Turkey Otel arasında iş birliği protokolü imzalandı

6 saat önce

Anadolu Üniversitesi (AÜ) ile Türkiye TT Hotels Turkey Otel arasında iş birliği protokolü imzalandı.

AÜ ile Türkiye TT Hotels Turkey Otel arasında iş birliği protokolü imzalandı, System.String[]

Anadolu Üniversitesi (AÜ) ile Türkiye TT Hotels Turkey Otel arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Rektörlük Binası Senato Salonu'nda düzenlenen imza törenine, Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Savaş Koparal, Prof. Dr. Levent Eraslan, Prof. Dr. Rahmi Atalay, Üniversite Genel Sekreteri Ersin Eroğlu, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oktay Emir, dekan yardımcıları, bölüm başkanları ve öğretim elemanları katıldı.

Protokolle hem öğrencilerin nitelikli konaklama işletmelerinde staj yapmaları sağlanacak hem de turizm sektörü geleceğin nitelikli elemanlarıyla buluşacak.

Çomaklı, törende yaptığı konuşmada, iş birliğinin istihdam bakımından önemli olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Anadolu Üniversitesi olarak verdiğimiz eğitimin sektörel anlamda yansımalarını görmek üzere burada bulunmaktayız. Öğrencilerimiz mezun olduğunda burada aldıkları eğitimi sektöre ve kamuya yansıtıyorlar. Turizm sektöründe yıllardır süren bir kalifiye personel açığı bulunuyor. Bu protokol dolayısıyla, söz konusu açığı kapatmak yönünde bir katkı da sunmuş olacağız sektöre. Sadece Turizm Fakültesi öğrencileri değil, okulumuzun bütün öğrencileri bu iş birliğinden yararlanabilecek. Öğrencilerimiz için bir istihdam protokolü olduğunu vurgulayabiliriz."

Türkiye TT Hotels Turkey Otel Hizmetleri Turizm ve Ticaret AŞ Temsilcisi Murat Demirer de "Bizim 21 tesisimizde sezonluk eleman ihtiyacımız bulunmakta. Bu eleman açığını kapatmak için de üniversiteler ile çalışma fikri geliştirdik. İlk düşündüğümüz üniversite ise eğitim kalitesi başta olmak üzere birçok konuda Türkiye için çok önemli bir konumda bulunan AÜ oldu. Anadolu Üniversitesi gerek öğrenci sayısı gerekse verdiği öğrenim kalitesi dolayısıyla bizim için çok ciddi bir kurum." diye konuştu.

Anadolu Üniversitesi, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 05:22 Kaynak: AA
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