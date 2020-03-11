AÜ İletişim Fakültesi'nde gönüllülük kavramı konuşuldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel AÜ İletişim Fakültesi'nde gönüllülük kavramı konuşuldu - Son Dakika

AÜ İletişim Fakültesi'nde gönüllülük kavramı konuşuldu

6 saat önce

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri, yardımseverler ile ihtiyaç sahiplerini buluşturan sivil toplum kuruluşu Toplum Gönüllüleri Vakfı'nın kurucusu İbrahim Betil ile bir araya geldi.

AÜ İletişim Fakültesi'nde gönüllülük kavramı konuşuldu, System.String[]

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri, yardımseverler ile ihtiyaç sahiplerini buluşturan sivil toplum kuruluşu Toplum Gönüllüleri Vakfı'nın kurucusu İbrahim Betil ile bir araya geldi.


İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleşen söyleşide "Gönüllülük Nedir?" sorusuna cevap arandı. Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) ile ilgili bilgiler veren İbrahim Betil, gençlerin sosyal sorumluluk projelerinde yer almasının önemini vurguladı.


Türkiye genelinde sivil toplum kuruluşlarında yer alanların yaş ortalamasının yüksek olduğuna dikkat çeken İbrahim Betil, "TOG gençlere değer veriyor ve gençlik olmazsa hiçbir şey olmayacağını savunuyor. Çünkü her şey gençliktedir." dedi.


Betil, Toplum Gönüllüleri Vakfı'nın etkinliklerini gençlerin yürüttüğünü ve sorumluluğun gönüllü gençlerde olduğunu belirtti. - ANTALYA

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 12:01 Kaynak: İHA
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