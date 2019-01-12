Aü Kütüphanesi Yılda 1 Milyon 400 Bin Kişiyi Ağırlıyor

Anadolu Üniversitesi
(AÜ) bünyesinde hizmet gösteren, 7 gün 24 saat açık olan kütüphaneden Eskişehir
'in yanı sıra Bursa
, Afyonkarahisar
, Bilecik
ve Kütahya
'dan gelen yıllık 1 milyon 400 bin kişi yararlanıyor.
Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, yeniliklere ve gelişime açık çalışmalarına devam eden AÜ Kütüphanesi, 7 gün 24 saat uygulamasıyla daha verimli ve yoğun şekilde hizmetlerini sürdürüyor.
Kütüphanenin büyümesi ve yeni binada hizmet vermeye başlamasıyla 12 kütüphaneci, 47 görevli, 15 temizlik personeli ve 19 kısmi zamanlı öğrenci, ziyaretçilere yardımcı oluyor.
Kütüphane sahip olduğu koleksiyon sayısı ve alanında uzman personel bakımından Türkiye
'de hatırı sayılır bir yerde bulunuyor. Ziyaretçilerine kapsamlı bir araştırma ortamı sunan kütüphanenin koleksiyonunda 318 bin basılı kitap, 264 bin e-Kitap, 149 bin e-Dergi, 7 bin 450 tez, 3 bin 270 müzik notası ve 86 veri tabanı bulunuyor.
Üniversite-şehir ilişkisi anlamında öne çıkan AÜ'nün kütüphanesi Bursa, Bilecik, Kütahya ve Afyonkarahisar'dan gelen vatandaşlar ve öğrenciler tarafından da kullanılıyor. Özellikle sınav dönemlerinde günlük ortalama 8 ile 9 bin kişinin giriş yaptığı kütüphane, yıllık ise 1 milyon 400 bin kişiye kapılarını açıyor.
Ücretsiz çay, kahve ve çorba ikramı
Kütüphanede ücretsiz çorba, çay ve kahve ikramı özellikle kış aylarında öğrencilerin çalışmalarında motivasyon ve memnuniyet kaynaklarından birini oluşturuyor.
Gece 00.00-01.00 saatleri arasında öğrencilere ücretsiz olarak sunulan çay, kahve ve çorba ikramı sayesinde öğrenciler verdikleri molanın ardından çalışmalarına devam edebiliyor. Yine öğrencilerin çalışmalarını sürdürürken ihtiyaçlarını karşılamalarına ve dinlenmelerine yönelik olarak kütüphanenin yanında kafeterya alanı da hizmet veriyor.