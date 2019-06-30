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AÜ mezunlarına Köln Başkonsolosluğu'nda diploma töreni

10 dakika önce

ANADOLU Üniversitesi (AÜ) Batı Avrupa Programları 2018-2019 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni, Almanya'nın Köln kentinde yapıldı.

AÜ mezunlarına Köln Başkonsolosluğu'nda diploma töreni, System.String[]
ANADOLU Üniversitesi (AÜ) Batı Avrupa Programları 2018-2019 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni, Almanya'nın Köln kentinde yapıldı.

Köln Başkonsolosluğu rezidansında gerçekleşen törende, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, üniversiteden mezun olanlara diplomalarını takdim etti. Çomaklı, Batı Avrupa ülkelerinde 33 yıldır hizmet verdiklerini hatırlatarak, bugün uzaktan eğitim hizmetlerinin meyvelerini topladıklarını söyledi.

DİJİTAL EĞİTİM PLANI

Eğitim imkanı bulamayan herkesi açıköğretim imkanlarından yararlanmaya davet eden Çomaklı, dijitalleşmenin dünyada önemli bir ivme kazandığına vurgu yaptı ve "Anadolu Üniversitesi dijitalleşmeyi Türkiye'de önde götüren kurumlardan. Dijitalleşmenin öneminin farkına vardığımız için bu konuda eğitime dönük planlamalarımız var" dedi. Türkiye'nin Köln Başkonsolosu Ceyhun Erciyes ise Anadolu Üniversitesini hizmetlerinden dolayı tebrik ederek, mezun olan öğrencilere gelecek yaşamlarında başarılar diledi. Konuşmaların ardından mezun olan öğrencilere diplomaları takdim edildi. Mezun olan öğrenciler keplerini havaya fırlatarak hatıra fotoğrafı çektirdi.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 01:28 
Avrupa, Anadolu Üniversitesi, Köln, Güncel
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