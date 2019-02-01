Son Dakika Haberleri: Aü'nün Amiral Gemisi: Aöf Sistemi"

Aü'nün Amiral Gemisi: Aöf Sistemi"

32 dakika önce

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, üniversitenin "amiral gemisi"nin açık öğretim sistemi olduğunu ve bununla ilgili yoğun çalışma yürütüldüğünü söyledi.

Aü'nün Amiral Gemisi: Aöf Sistemi
Anadolu Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, üniversitenin "amiral gemisi"nin açık öğretim sistemi olduğunu ve bununla ilgili yoğun çalışma yürütüldüğünü söyledi.

Çomaklı, Yunus Emre Yerleşkesi'nde medya mensupları için faaliyete geçirilen basın irtibat bürosunun açılışında yaptığı konuşmada, AÜ'nün Eskişehir'in yanı sıra Türkiye'nin en önemli kurumlarından biri olduğunu vurguladı.

AÜ'deki açık öğretim sistemine dair değerlendirmelerde bulunan Çomaklı, şu bilgileri paylaştı:

"AÜ'nün 'amiral gemisi' açık öğretim sistemi ile ilgili yoğun bir çalışma yürütülüyor. Yaptığımız bir sınavda 400 bin kişi çalışıyor. Yılda 5 kez sınav yapıyoruz; diğer kurumların büyük sınavlarını saymıyorum. Nereden baksanız 2 milyona yakın kişiyi istihdam ediyoruz, çalıştıkları saat bazında. O yüzden burası çok önemli bir kurum. Bu kurumu dışarıya açarken dijitali kullanmak zorundayız. Sosyal medyadan yapılan söylemlerden etkilenen bir kişi değilim. Devletin ve milletin yararına olan her işi yaparım. Bizim kitaplarda dijital ortama geçişi nedeniyle büyük bir tasarrufumuz oldu. Biz kayıtları yaparken basılı olmayan yayınlardan vazgeçtiğimiz için ücretlerde indirim yaptık fakat kitap isteyenlere belli bir sayıda bastığımız için kitaplarını da gönderiyoruz."

"AÜ kitap vermiyor." diye bir algı oluşturulmaya çalışıldığını kaydeden Çomaklı, bunun kasıtlı yapıldığına dikkati çekti.

İsteyen herkese kitap gönderdiklerini aktaran Çomaklı, "800 bin kişi dijital ortamda kitaplarını kullanıyor. Basılı istemiyor, neden? Çünkü insanlar otobüste giderken, yemek yerken, dinlenirken bu sistemi kullanıyor. Geriye kalan bizim aktif 300 bin kişimiz ise istediklerini zaman kitaplarımızı depomuzda tutuyoruz ve gönderiyoruz. Bunda sorun yok." dedi.

Açık öğretim sisteminin Youtube kanalına ödül

Öte yandan Rektör Prof. Dr. Çomaklı, "AÜ Açıköğretim Sistemi Youtube Kanalı"nın, ulaştığı takipçi sayısı ile "Youtube Silver Plaketi"ne layık görüldüğünü açıkladı.

AÜ'ye ait kanalın, Youtube'da 100 bin aboneye ulaşıldığında verilen bu ödülü üniversite ve eğitim kategorisinde alan ilk ve tek kanal olma özelliğine sahip olduğunu belirten Çomaklı, şunları kaydetti:

"Anadolu Üniversitesi olarak Açıköğretim Sistemi Youtube Kanalı'nın bu ödülü almış olması bizim için heyecan verici. Bu bağlamda bu ödül bizim için sadece takipçi sayısının artışı değil, hazırladığımız ders videolarının ve öğretici içeriklerin büyük kitlelere ulaştığının da bir göstergesi. Bu ödül aynı zamanda bize, yaptığımız işin ne kadar önemli olduğunu göstermekle birlikte bir misyon daha yüklüyor. Kanalın 55 milyonluk izlenme sayısı, paylaşılan içeriklerin yalnızca öğrencilerimiz tarafından değil genel olarak bu içeriklere ilgi duyan herkes tarafından da izlendiğini ve ilgi çektiğini gösteriyor. Dolayısıyla bundan sonra da aynı özveri ve heyecanla gerek öğrencilerimiz gerekse toplumumuz için hizmet üretmeye ve paylaşmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle de emeği geçen tüm ekibi tebrik ediyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 02:40 Kaynak: AA

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