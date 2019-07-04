AÜ'nün "Tazelenme Üniversitesi"ne yoğun ilgi

Anadolu Üniversitesi (AÜ) bünyesinde ekimde eğitime başlayacak "Tazelenme Üniversitesi"nin büyük ilgi gördüğü bildirildi.

Anadolu Üniversitesi (AÜ) bünyesinde ekimde eğitime başlayacak "Tazelenme Üniversitesi"nin büyük ilgi gördüğü bildirildi.

Rektörlükten yapılan açıklamada, Türkiye'de yeni bir yaşlılık algısı oluşturmak, kişilerin hayat kalitelerini artırmak ve başarılı yaşlanmalarını sağlamak amacıyla ekimde eğitime başlayacak "Tazelenme Üniversitesi"nin, 60 ve üzeri yaşlardaki bireylerin yoğun talebiyle karşılaştığı belirtildi.

Açıklamada, "Yaşlanarak öğrenme, öğrenerek yaşlan." sloganıyla faaliyete başlayacak üniversitede öğrenim görmek isteyenlerin ilgisinden dolayı 100 kişiyle sınırlı programa başvuruların süresinin sona ermeden dolduğu kaydedildi.

AÜ Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı ise şubatta Tazelenme Üniversitesi ile ilgili protokol imzaladıklarını ifade etti.

Toplumsal bakımdan önemli ve sorumluluk gerektiren böyle bir projeye ortak olmak istediklerini vurgulayan Çomaklı, şöyle devam etti:

"Özellikle açıköğretim sistemimizle, farklı ülkelerde farklı yaş gruplarından insanlara eğitim hizmeti götürüyoruz. Bunun yanında sosyal sorumluluk projelerine destek olarak ülkemize hizmet etmek gayretindeyiz. Bu kapsamda ortağı olduğumuz Tazelenme Üniversitesine, Eskişehir halkının gösterdiği yoğun ilgiden mutluluk duyuyoruz. Bundan sonra da bu millet için çalışmaya devam edeceğiz."

Sınavsız ve ücretsiz 4 yıl eğitim

Yaşlılıkta bilgi, beceri ve yeteneklerin korunmasını, yenilerinin kazanılmasını sağlayarak kaliteli ve başarılı yaşlanmanın temelini atmayı hedefleyen Tazelenme Üniversitesinde, 60 ve üzeri yaşlardaki bireyler sınavsız ve ücretsiz 4 yıl eğitim alabilecek.

Eğitimde, iletişim, hukuk, psikoloji, fizyoloji, akılcı ilaç kullanımı gibi teorik derslerin yanı sıra erkekler için güzel yemek pişirme ve örgü örme, kadınlar için ise tamirat gibi uygulamalı dersler olacak.

Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü'nde yapılacak dersler, alanında uzman gönüllü akademisyenler tarafından verilecek.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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