AÜ öğrenci kulüplerinden bir yılda 714 etkinlik - Son Dakika
Son Dakika Güncel AÜ öğrenci kulüplerinden bir yılda 714 etkinlik - Son Dakika

AÜ öğrenci kulüplerinden bir yılda 714 etkinlik

6 saat önce

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Öğrenci Kulüpleri Koordinatörlüğünce 2019 yılında 714 etkinlik düzenlendiği bildirildi.

AÜ öğrenci kulüplerinden bir yılda 714 etkinlik, System.String[]

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Öğrenci Kulüpleri Koordinatörlüğünce 2019 yılında 714 etkinlik düzenlendiği bildirildi.

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamada, AÜ Öğrenci Kulüpleri Koordinatörlüğünün, Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı öncülüğünde yeni yönergesi ve yapılanmasının ardından 2019'da önemli etkinlikler gerçekleştirdiği duyuruldu.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Çomaklı, öğrenci kulüplerini aktif bir yapıya kavuşturmak için yapılan çalışmalarla kısa sürede güzel sonuçlar aldıklarını belirtti.

Geçen sene üniversite bünyesinde 18 yeni öğrenci kulübünün kurularak kulüp sayısının 53'e yükseldiğini aktaran Prof. Dr. Çomaklı, şunları kaydetti:

"Kulüplerin yeni yapılanması çerçevesinde, Anadolu Hukuk ve Bilişim Kulübü, Bilim Kurgu ve Fantezi Kulübü, Dijital Dönüşüm Kulübü, Engelsiz Anadolu Kulübü, Geleneksel Türk Sporları Kulübü, Milli Fikir ve Düşünce Kulübü, Yabancı Diller Kulübü gibi çok çeşitli alanlarda faaliyet gösteren kulüplerimiz çalışmalarına yıl boyu devam etti. Öğrenci kulüplerimizde yaptığımız yenilenmenin yanı sıra aktif öğrenci sayımızı da artırdık. Şu anda üniversitemiz öğrenci kulüplerinde 7 bine yakın üye öğrencimiz bulunmaktadır."

Çomaklı, üniversite bünyesinde tüm etkinliklerin öğrenci kulüpleriyle gerçekleştirilmesini sağladıklarına işaret ederek, şu bilgileri paylaştı:

"Ev sahibinin onlar olmasını istedik. Bu girişimlerimiz neticesinde, öğrenci kulüplerimiz sadece 2019 yılında 714 etkinlik düzenledi. Bunun önümüzde yıllarda da artarak devam etmesini sağlayacağız. Öğrenci kulüpleri yapılanmasını en üst düzeyde verim elde edilecek ve ülkemizdeki diğer üniversitelere model olabilecek düzeyde bir dönüşüme tabi tuttuk. Kulüplerin faaliyet alanlarına göre fiziksel dönüşümünü gerçekleştirdik. Aynı faaliyet alanında bulunan kulüpleri birbirine yakın odalarda konumlandırdık. Böylece birbirleriyle kolayca etkileşim kurabilmelerine olanak tanınmış oldu. Öğrencilerimizin burada keyifli zaman geçirebilecekleri salon sporları ekipmanları temin ettik. Onların uygun şartlara sahip ortamlarda çalışmaları ve üretebilmelerine imkan tanıdık. Onlar da azimle çalışmalarını sürdürerek önemli başarılara imza attı. 2019 yılında elde edilen başarılı çalışmaların 2020 yılında da artarak devam edeceğine inanıyorum."

Anadolu Üniversitesi, Çomaklı, Rektör, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 09:34 Kaynak: AA
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