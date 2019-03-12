Aü Öğrencileri Topraksız Tarım Seralarını Ziyaret Etti

Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü ve Toprak ve Bitki Besleme Bölümü 4. sınıf öğrencileri, Prof. Dr. Ahmet Kürklü tarafından verilmekte olan "Modern Sera Teknolojileri" dersi kapsamında, Serik'te bulunan büyük topraksız sera işletmelerine ziyaret gerçekleştirdi.

Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü ve Toprak ve Bitki Besleme Bölümü 4. sınıf öğrencileri, Prof. Dr. Ahmet Kürklü tarafından verilmekte olan "Modern Sera Teknolojileri" dersi kapsamında, Serik'te bulunan büyük topraksız sera işletmelerine ziyaret gerçekleştirdi.



Öğrencilere, topraksız üretim sera teknolojisinin ana unsurları yerinde gösterilerek topraksız yetiştiricilik ile ilgili uygulama bilgileri verildi. Öğrencilerin bu alanda mezuniyet sonrası iş olanaklarının da değerlendirildiği gezide topraksız tarımın ülkemiz için büyük fırsat olduğu ve bu sahada çalışmak isteyen Ziraat Fakültesi öğrencileri için büyük istihdam alanı oluşturabileceğine değinildi.



Prof. Dr. Ahmet Kürklü, 'Öğrencilerimize teorik derslerin yanında uygulamalı eğitim de vermeye gayret ediyoruz. Bu kapsamda gerçekleştirdiğimiz teknik gezimiz çok verimli ve başarılı geçti. Öğrencilerimiz teorikte aldıkları bilgilerin pratikteki karşılığını görmüş oldular.' diye konuştu.



Topraksız tarım ülkemizde henüz hak ettiği yeri bulabilmiş değil diyen Prof. Dr. Ahmet Kürklü 'Zaman zaman yaş sebze fiyatları tartışma konusu oluyor. İnanıyorum ki topraksız tarımın bölgemizde ve ülkemizde geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması, yaş sebze ve meyve fiyatlarındaki dalgalanmaya da olumlu şekilde yansıyacaktır. Dolayısıyla konunun gerek sektör içindeki çalışanları gerekse sektör dışındaki vatandaşları dolaylı ya da dolaysız şekilde etkilemesi nedeniyle rahatlıkla bu konunun tüm ülkenin meselesi olduğu söylenebilir.' ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Tarım İşçisinin Ücretleri Arttı

Erdoğan Gebze-Halkalı Banliyö Hattında Makinist Koltuğuna Geçti

Vatandaşlar, Dev Köpek Balığının Fotoğrafını Çekmek İçin Sıraya Girdi

Türk Futbolunun Altın Ayakkabılı Gol Kralı Cumhur İttifakı'nı Her Fırsatta Destekliyor