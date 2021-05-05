AÜ öğrencileri Yunus Emre'nin tasavvufi, edebi, insani ve felsefi yönünü dijital platformda anlatıyor - Son Dakika

AÜ öğrencileri Yunus Emre'nin tasavvufi, edebi, insani ve felsefi yönünü dijital platformda anlatıyor

05.05.2021 11:39
AÜ öğrencileri Yunus Emre'nin tasavvufi, edebi, insani ve felsefi yönünü dijital platformda anlatıyor, System.String[]

Anadolu Üniversitesi (AÜ) İletişim Bilimleri Fakültesi İletişim Tasarımı ve Yönetimi Bölümü son sınıfı öğrencileri başlattıkları projeyle, büyük Türk düşünürü, tasavvuf ve halk şairi Yunus Emre'nin tasavvufi, edebi, insani ve felsefi yönünü dijital platformlar aracılığıyla ilgililere aktarıyor.

Anadolu Üniversitesi (AÜ) İletişim Bilimleri Fakültesi İletişim Tasarımı ve Yönetimi Bölümü son sınıfı öğrencileri başlattıkları projeyle, büyük Türk düşünürü, tasavvuf ve halk şairi Yunus Emre'nin tasavvufi, edebi, insani ve felsefi yönünü dijital platformlar aracılığıyla ilgililere aktarıyor.

UNESCO tarafından 2021'in "Yunus Emre Anma ve Kutlama Yılı" ve Cumhurbaşkanlığının genelgesiyle "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" ilan edilmesi üzerine öğrenciler Alara Kozan, Berkay Kamak, Gülşah Beyza Kayhan, Metin Ahmet Zambak ve Orhan Bayram, "Yunus: Bize Hoşgörü Gerek" projesini geliştirdi.

Dijital platformlarda Yunus Emre'nin daha iyi tanıtılmasının, bilinmeyenlerinin ve daha az görülen taraflarının ortaya çıkartılmasının hedeflendiği projeyle öğrenciler, ilgililere Yunus Emre'nin yalnızca tasavvufi değil, edebi, insani ve felsefi yönünü de yansıtıyor.

AÜ İletişim Bilimleri Fakültesi Dekanı ve proje danışmanı Prof. Dr. Erhan Eroğlu, yaptığı açıklamada, Yunus Emre'nin çok önemli bir değer olduğunu vurguladı.

Yunus Emre'nin vefatının 700. yılının UNESCO tarafından anma ve kutlama yıl dönümleri arasına alındığını anımsatan Eroğlu, "Ekim 2020'de 5 kişilik bu proje grubunun Yunus Emre'yi çalışmak için benden danışmanlık istemesiyle çalışmalara başladık. Şu ana kadar da sorunsuz bir şekilde devam ediliyor." bilgisini paylaştı.

Proje ekibinden Gülşah Beyza Kayhan ise Yunus Emre'nin dünya tarafından sahiplenilen önemli bir kişilik olduğuna dikkati çekerek, gruptaki arkadaşlarıyla genelde yapılanın aksine Yunus Emre'nin sadece tasavvufi yönüne değil, hoşgörüsüne, insana bakışına odaklanmak istediklerini kaydetti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yüz yüze faaliyet gerçekleştiremediklerine değinen Kayhan, "Sosyal medya üzerinden çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Aktif olduğumuz İnstagram ve YouTube hesaplarımız var. Orada Yunus Emre'ye ait hikayeler, şiirler ve sözler paylaşıyoruz." açıklamasında bulundu.

Orhan Bayram da uzman kişilerin açıklamalarını sosyal medya hesapları ve video paylaşım siteleri aracılığıyla paylaştıklarını belirtti.

YouTube üzerinden Eskişehir Osmangazi Üniversitesinden ve Anadolu Üniversitesinden Yunus Emre ile ilgili çalışmaları olan akademisyenler ve sektördeki kişilerle röportajlar yaparak paylaşımlarda bulunduklarını bildiren Bayram, "Amacımız Yunus Emre gibi bir değerimizi daha fazla insana ulaştırmak." ifadesini kullandı.

İletişim Bilimleri, Yunus Emre, Bayram, Kayhan, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat AÜ öğrencileri Yunus Emre'nin tasavvufi, edebi, insani ve felsefi yönünü dijital platformda anlatıyor - Son Dakika


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