Son Dakika Haberleri: Aü Öğrencilerinden Başarı

Aü Öğrencilerinden Başarı

35 dakika önce

Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Sağlık Meslek Yüksekokulu Yaşlı Bakımı Programındaki 3 öğrenci, Diakonie Baden, Welcome Center Sozialwirtschaft ve SABEV proje ortaklığında gerçekleştirilen mülakatları kazanarak Almanya'da burslu eğitim ve iş hayatına başlama hakkı kazandı.

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Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Sağlık Meslek Yüksekokulu Yaşlı Bakımı Programındaki 3 öğrenci, Diakonie Baden, Welcome Center Sozialwirtschaft ve SABEV proje ortaklığında gerçekleştirilen mülakatları kazanarak Almanya'da burslu eğitim ve iş hayatına başlama hakkı kazandı.

AÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul İstinye Üniversitesinde gerçekleştirilen mülakatları kazanan Yaşlı Bakım Programı öğrencileri Esra Güven, Nuh Aşık ve Satı Güneş, Almanya'da burslu eğitim aldıktan sonra iş hayatlarına Almanya'da başlama fırsatı yakaladı.

Öte yandan, Ankara Üniversitesi tarafından ve TÜBİTAK destekli olarak 11-16 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek olan ve sadece 20 kişinin katılacağı "Yara Bakımı Eğitimi"ne de Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yaşlı Bakımı Programından 4 öğrencinin katılmaya hak kazandığı bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 10:48 Kaynak: AA

İstanbul, Anadolu Üniversitesi, Almanya, Güncel
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