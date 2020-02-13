AÜ Öğretim Üyesi Erkuş, Avrupa Genç Akademi Üyeliğine seçildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel AÜ Öğretim Üyesi Erkuş, Avrupa Genç Akademi Üyeliğine seçildi - Son Dakika

AÜ Öğretim Üyesi Erkuş, Avrupa Genç Akademi Üyeliğine seçildi

6 saat önce

Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hilal Erkuş, Young Academy of Europe (Avrupa Genç Akademi) üyeliğine seçildi.

AÜ Öğretim Üyesi Erkuş, Avrupa Genç Akademi Üyeliğine seçildi, System.String[]

Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hilal Erkuş, Young Academy of Europe (Avrupa Genç Akademi) üyeliğine seçildi.


Bilim Akademisi tarafından 2018 yılında Genç Bilim İnsanı (BAGEP 2018) ödülüne layık görülen Prof. Dr. Hilal Erkuş, yine Bilim Akademisi tarafından adaylığının desteklendiği Young Academy of Europe üyeliğine seçildi.


Young Academy of Europe, farklı ülkelerde alanında ön plana çıkan yetenekli ve sıradışı genç bilim insanlarının bir araya gelmesini, bilgi değişimi sağlamasını, iletişimde bulunmasını, bilim politikası geliştirmesini destekleyen pan-Avrupa insiyatifi. Üyeliğe seçimde sadece seçkin ve ön plana çıkan yayınların ötesinde, yurtiçi ve yurtdışından Academy of Europe üyesi bilim insanları tarafından referans gösterilmesi ve bilim politikasına katkılar yapması bekleniyor. - ANTALYA

Avrupa, Genç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 12:19 Kaynak: İHA
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