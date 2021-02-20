AÜ Organ Nakli Merkezi Müdürü Aydınlı: "Listedeki hastaların yüzde 15-20'sini kaybedebiliriz" - Son Dakika

AÜ Organ Nakli Merkezi Müdürü Aydınlı: "Listedeki hastaların yüzde 15-20'sini kaybedebiliriz"

20.02.2021 11:39

AÜ Organ Nakli Merkezi Müdürü Aydınlı: "Listedeki hastaların yüzde 15-20'sini kaybedebiliriz" Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr.

AÜ Organ Nakli Merkezi Müdürü Aydınlı: "Listedeki hastaların yüzde 15-20'sini kaybedebiliriz"

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı:

"Organ nakli bekleme listemizde her yıl yüzde 10 hastamızı maalesef kaybederiz yeterli organ bulamadığımız için, bu yıl ise rakam yüzde 15-20'lere dayanmış durumda"

"Ciddi bir bağış eksiği var"

"Bizim 150 karaciğer, bin 500 böbrek nakli bekleme listemiz var, bağışçı bulamazsak bir dahaki yıl yüzde 15-20'si hayatımızda olmayacak"

"Pandeminin kayıplarda yüzde 10 ekstra bir etkisi olacak"

Beyin ölümü gerçekleşen kişinin yakını, organ bulunamadığı şu dönemde bağış yaparak bir çok kişiyi hayata bağlayabilir"

ANTALYA - Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı, pandeminin organ bağışını olumsuz etkilediğini belirterek, "Bizim organ nakli bekleme listemizde her yıl yüzde 10 hastamızı maalesef kaybederiz yeterli organ bulamadığımız için. Bu yıl ise bu rakam yüzde 15-20'lere dayanmış durumda. Ciddi bir şekilde bağış eksiği var" dedi.

Dünyanın sayılı organ nakli merkezleri arasında yer alan Akdeniz Üniversitesi Hastanesi organ Nakli Merkezi'nde Covid-19 hem bağışçı sayısını hem de nakil sayısını büyük oranda düşürdü. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı, nakillerdeki son gelişmeleri değerlendirdi. Aydınlı, pandemi dönemi de olsa Sağlık Bakanlığının yönlendirmeleri doğrultusunda nakillere devam ettiğini bildirdi.

Alınan önlemler çerçevesinde nakillere devam ettiklerini dile getiren Aydınlı, "Bizim bekleme listemizde özellikle 2020 yılında pandemiden dolayı organ bağışında azalma olduğu için vefat eden de çok. Normalde bizim bekleme listemizde her yıl yüzde 10 hastamızı maalesef kaybederiz yeterli organ bulamadığımız için. Bu yıl ise bu rakam yüzde 15-20'lere dayanmış durumda. Ciddi bir şekilde bağış eksiği var. Bağışçı eksiği pandemiden dolayı dünyanın da bir gerçeği durumunda. Kovid-19 hastalarına yoğun bakımda daha çok öncelik verilmektedir" diye konuştu.

"Listedeki hastaların yüzde 15-20'sini kaybedebiliriz"

Beyin ölümü tanısını da az olduğunu ifade eden Aydınlı, "Donör olmayan hastalara halkımızın bağış yapmasını istiyoruz. Bizim 150 civarında karaciğer, bin 500 böbrek nakli bekleme listemiz var. Bağışçı bulamazsak bir dahaki yıl yüzde 15-20'si hayatımızda olmayacak. Pandeminin kayıplarda yüzde 10 ekstra bir etkisi olacak. Sağlık Bakanlığının ciddi önlemleri var. hem pandemi ile mücadele ediyorlar bağışında uygun şartlarda devam etmesi için çalışıyorlar. Tüm dünyada olduğu gibi bağışçı bizde de azaldı" dedi.

Beyin ölümü tanısı ve konulan tanıda da bağışın azaldığına dikkati çeken Prof. Dr. Aydınlı, "Geçen yıllara beyin ölümü olup da bağışlana organ sayısında, ülkemizde de dünyada da bir düşüş var. Bağışlar azaldığı için bekleyen hastalara organ bulmamız azaldı" dedi.

"Beyin ölümü, kesin ölüm halidir"

Organ bağışının anlatılmasında sağlıkçılara önemli işler düştüğünü dile getiren Bülent Aydınlı, "Dünyada ilk 1980'lerde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından organ bağışı yapılabilir denildi. Organ bağışı tıbben de dinen de hukuken de bir ölüm halidir. Kişiye 'başınız sağ olsun beyin ölümü oldu' deniliyorsa artık o hastanın geri dönüşü yoktur. Dünyada milyonlarca beyin ölümü tanısı konuşmuş, bunların bir kısmının organları bağışlanmış, bir kısmının bağışlanmamış. Hiçbir organı bağışlanmamış insanın geri döndüğü olmamıştır. Bazı tevatürler oluyor. 'Beyin ölümü olmuşta geri dönmüş'. Bunlar kesinlikle beyin ölümü tanısı konulan yüzde 100 olan değil. Yüzde 100 beyin ölümü tanısı konulan kişinin geri dönmesi ne yazık ki yoktur. Buna ölü olarak bakılır" ifadelerine yer verdi.

Aydınlı, beyin ölümü gerçekleşen kişinin yakınlarının organ bağışında bulunması halinde, organ bulunamadığı şu dönemlerde bağış yaparak bir çok kişiyi hayata bağlayacağını bildirdi.

"38 yıldır nakil yapılıyor"

Prof. Dr. Aydınlı, Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Merkezinin 38 yıldır nakil yaptığını hatırlatarak, "5 binin üzerinde böbrek nakli, 800 karaciğer nakli yapıldı. Kalp nakli yapılan bir merkez. Kompozit doku nakli yapıyoruz. Gelecekte akciğer ve bağırsak nakline başlamayı planlıyoruz. Dünyada en fazla çeşitli kornea, kemik iliği nakli yapılıyor. Merkezimizin deneyimi oldukça yüksek. Bu hastalarımızı iyi değerlendirme yönlendirmede de başarılıyız" ifadelerine yer verdi.

AÜ Organ Nakli Merkezi Müdürü Aydınlı: Listedeki hastaların yüzde 15-20'sini kaybedebiliriz
AÜ Organ Nakli Merkezi Müdürü Aydınlı: Listedeki hastaların yüzde 15-20'sini kaybedebiliriz
AÜ Organ Nakli Merkezi Müdürü Aydınlı: Listedeki hastaların yüzde 15-20'sini kaybedebiliriz
AÜ Organ Nakli Merkezi Müdürü Aydınlı: Listedeki hastaların yüzde 15-20'sini kaybedebiliriz

Akdeniz Üniversitesi, Koronavirüs, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık AÜ Organ Nakli Merkezi Müdürü Aydınlı: 'Listedeki hastaların yüzde 15-20'sini kaybedebiliriz' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bartın'da normalleşme kararları: Yüz yüze eğitim başlıyor, 65 yaş üstüne pazar kısıtlaması kaldırılıyor Deniz Türüç'ün inadı Trabzon maçına damga vurdu! Bedelini ağır ödeyebilir Fabrikanın kapılarını kilitleyip genç kadına saldırdı! Patronun yaşattığı dehşet anları kamerada İYİ Partili vekil, Ecevit'in videosunu paylaştı: Operasyon da açıklama da böyle yapılır İneği yiyen ayı kalanını toprağa gömdü, o anlar fotokapana yansıdı Bilim Kurulu Üyesi Özlü: Mutant virüslere karşı aşıların etkisinde zayıflama var Henüz 20 yaşında! Cansız bedeni ormanlık alanda battaniyeye sarılı halde bulundu Düğün konvoyu bu fotoğraftan saniyeler sonra adeta yas evine döndü! Korkunç kaza kamerada
Dün gece gözümüz kulağımız 5 maçtaydı! Maalesef istediğimiz sonuçlar gelmedi, daha da çakılacağız Dün gece gözümüz kulağımız 5 maçtaydı! Maalesef istediğimiz sonuçlar gelmedi, daha da çakılacağız         
11:25
Simpsonlar yine bildi! Teksas senatörünün felaketi yaşayan şehri bırakıp tatile gitmesini 1993'te öngörmüşler Simpsonlar yine bildi! Teksas senatörünün felaketi yaşayan şehri bırakıp tatile gitmesini 1993'te öngörmüşler         
10:58
Özel bir emzirme danışmanı tutan kadın, ihtiyacı olan anneler için 234 litre süt bağışladı Özel bir emzirme danışmanı tutan kadın, ihtiyacı olan anneler için 234 litre süt bağışladı         
10:51
İstanbul'da binbir hevesle ev bakmaya giden aile, karşılaştıkları ırkçı tavırla yıkıldı: Siyahilere ev vermiyoruz İstanbul'da binbir hevesle ev bakmaya giden aile, karşılaştıkları ırkçı tavırla yıkıldı: Siyahilere ev vermiyoruz         
10:29
Spor spikeri Nazlı Canyurt, beIN Sports'tan ayrıldı Spor spikeri Nazlı Canyurt, beIN Sports'tan ayrıldı         
09:46
Veterinerin hatası nedeniyle 100 kuzudan 95'i bir gecede telef oldu Veterinerin hatası nedeniyle 100 kuzudan 95'i bir gecede telef oldu         
08:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fahiş fiyat artışı talimatı: Kooperatif marketlerin sayısı artacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fahiş fiyat artışı talimatı: Kooperatif marketlerin sayısı artacak         
07:50
Süt banyosu ve dönerle danstan sonra skandal bir video daha! Çürümüş portakallar meyve suyu olacak Süt banyosu ve dönerle danstan sonra skandal bir video daha! Çürümüş portakallar meyve suyu olacak         
00:51
Hande Erçel ile Kerem Bürsin, yakayı fena ele verdi Hande Erçel ile Kerem Bürsin, yakayı fena ele verdi         
20:16
Biden, Almanya'dan meydan okudu: ABD'nin geri döndüğü mesajını gönderiyorum Biden, Almanya'dan meydan okudu: ABD'nin geri döndüğü mesajını gönderiyorum         
19:51
Kağan Moradaoğlu Trabzonspor'da forma giyen en genç kaleci oldu Kağan Moradaoğlu Trabzonspor'da forma giyen en genç kaleci oldu         
19:11
Stat açılışında peyzaj çalışmalarını yetersiz bulan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Kasapoğlu'na talimat Stat açılışında peyzaj çalışmalarını yetersiz bulan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Kasapoğlu'na talimat         
18:07
Trabzon Valisi, ildeki vaka sayılarının artışına isyan etti: Allah rızası için kurallara uysunlar Trabzon Valisi, ildeki vaka sayılarının artışına isyan etti: Allah rızası için kurallara uysunlar         
17:35
Zimmetli silahıyla TikTok videosu çeken kadın polis, emniyetten atıldı Zimmetli silahıyla TikTok videosu çeken kadın polis, emniyetten atıldı         
17:25
Türkiye'nin günlerce konuştuğu kazının yapıldığı ev, Google'da 'gizemli ev' olarak işaretlendi Türkiye'nin günlerce konuştuğu kazının yapıldığı ev, Google'da 'gizemli ev' olarak işaretlendi         
15:01
Topbaş'ın cenazesinde Erdoğan ile görüşen İmamoğlu, iki talebini iletti Topbaş'ın cenazesinde Erdoğan ile görüşen İmamoğlu, iki talebini iletti         
12:14
Karayılan saklandığı delikten itiraf etti: Türk ordusu planlı saldırdı, 17 kaybımız var, bazı gruplarla irtibat koptu Karayılan saklandığı delikten itiraf etti: Türk ordusu planlı saldırdı, 17 kaybımız var, bazı gruplarla irtibat koptu         
12:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2021 11:48:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: AÜ Organ Nakli Merkezi Müdürü Aydınlı: "Listedeki hastaların yüzde 15-20'sini kaybedebiliriz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei