AÜ Rektör Çomaklı İdlib şehitleri ve Bahar Kalkanı Harekatı dolayısıyla mesaj yayımladı - Son Dakika

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, İdlib şehitleri ve Bahar Kalkanı Harekatı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çomaklı, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İdlib'de kahraman askerlerimizin şehadeti tüm milletimizi derinden sarsmıştır. Ancak yaşanan bu olumsuz duruma karşılık, çok az topluma nasip olan tarihimiz bize, Türkiye'nin sadece bir ülke değil bir vatan olduğunu ve milletimiz bir bütün halinde kenetlendiği zaman önümüzde hiçbir engelin duramayacağını göstermiştir.

Türk milleti kenetlendiği zaman Çanakkale Savaşı'nda dönemin büyük devletlerine 'Çanakkale geçilmez.' diyebilmiş, Kurtuluş Savaşı'nda yedi düvele karşı, 'Milli sınırları içinde vatan bölünmez bir bütündür, parçalanamaz.' düsturuyla meydan okuyabilmiş ve 15 Temmuz'da darbecilere karşı göğsünü siper ederek milli iradeye sahip çıkabilmiştir.

Muhakkak ki tüm milletimiz bir bütün olduğunda kışlar kısa süre içerisinde bahara dönecektir. Nitekim şanlı ordumuzun Bahar Kalkanı Harekatı ile İdlib'e cemre düşmüştür. İnandığı doğru yolda yürümekten asla vazgeçmeyen ve her daim mazlumu yanında olan milletimize ve şanlı ordumuza muvaffakiyetler diliyorum." ifadelerini kullandı.