AÜ Rektör Çomaklı İdlib şehitleri ve Bahar Kalkanı Harekatı dolayısıyla mesaj yayımladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel AÜ Rektör Çomaklı İdlib şehitleri ve Bahar Kalkanı Harekatı dolayısıyla mesaj yayımladı - Son Dakika

AÜ Rektör Çomaklı İdlib şehitleri ve Bahar Kalkanı Harekatı dolayısıyla mesaj yayımladı

6 saat önce

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, İdlib şehitleri ve Bahar Kalkanı Harekatı dolayısıyla mesaj yayımladı.

AÜ Rektör Çomaklı İdlib şehitleri ve Bahar Kalkanı Harekatı dolayısıyla mesaj yayımladı, System.String[]

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, İdlib şehitleri ve Bahar Kalkanı Harekatı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çomaklı, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İdlib'de kahraman askerlerimizin şehadeti tüm milletimizi derinden sarsmıştır. Ancak yaşanan bu olumsuz duruma karşılık, çok az topluma nasip olan tarihimiz bize, Türkiye'nin sadece bir ülke değil bir vatan olduğunu ve milletimiz bir bütün halinde kenetlendiği zaman önümüzde hiçbir engelin duramayacağını göstermiştir.

Türk milleti kenetlendiği zaman Çanakkale Savaşı'nda dönemin büyük devletlerine 'Çanakkale geçilmez.' diyebilmiş, Kurtuluş Savaşı'nda yedi düvele karşı, 'Milli sınırları içinde vatan bölünmez bir bütündür, parçalanamaz.' düsturuyla meydan okuyabilmiş ve 15 Temmuz'da darbecilere karşı göğsünü siper ederek milli iradeye sahip çıkabilmiştir.

Muhakkak ki tüm milletimiz bir bütün olduğunda kışlar kısa süre içerisinde bahara dönecektir. Nitekim şanlı ordumuzun Bahar Kalkanı Harekatı ile İdlib'e cemre düşmüştür. İnandığı doğru yolda yürümekten asla vazgeçmeyen ve her daim mazlumu yanında olan milletimize ve şanlı ordumuza muvaffakiyetler diliyorum." ifadelerini kullandı.

Bahar Kalkanı Harekatı, Çomaklı, Rektör, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 10:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

MSB, Bahar Kalkanı Harekatı'nda rejim hedeflerinin vurulduğu yeni görüntüleri paylaştı
Son dakika: TBMM İdlib oturumu, Genel Kurul'un katılımıyla başladı Alman basını, "İdlib'de 7 yıldır başaramadığımızı başardılar" deyip Türkiye'ye övgü yağdırdı Türk muhabir canlı yayındayken Esed güçleri bombardımana başladı

Son Dakika Haberleri
16:04 Zeytin yaprağının faydaları nelerdir? Zeytin yaprağı neye iyi gelir?
16:04 Yumurtanın faydaları nelerdir? Yumurta
16:04 Soğan suyunun faydaları nelerdir? Soğan suyu nasıl hazırlanır ve neye iyi gelir
16:04 Yaban mersini faydaları nelerdir? Yaban mersini neye iyi gelir?
16:04 Vazelin nedir? Ne işe yarar? Vazelin faydaları nelerdir?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2020 16:49:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: AÜ Rektör Çomaklı İdlib şehitleri ve Bahar Kalkanı Harekatı dolayısıyla mesaj yayımladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]