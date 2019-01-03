Son Dakika Haberleri: Aü Rektörü Çomaklı Açıköğretim Toplantısına Katıldı

Aü Rektörü Çomaklı Açıköğretim Toplantısına Katıldı

42 dakika önce

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, yılın ilk Açıköğretim Fakültesi toplantısına katıldı.

Aü Rektörü Çomaklı Açıköğretim Toplantısına Katıldı, System.String[]
Anadolu Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, yılın ilk Açıköğretim Fakültesi toplantısına katıldı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Rektör Çomaklı'nın katılımıyla Açıköğretim Fakültesi'nde gerçekleştirilen toplantıda açıköğretim sistemi güncel projeleri ana başlığı altında "öğrencilere sunulan materyallerin zenginleştirilmesi, öğrenci destek hizmetlerinin arttırılması, yurt dışı projelerinin değerlendirilmesi, büro çalışmaları, akreditasyon ve yeni programların açılması, açık ve uzaktan öğrenme ile ilgili uluslararası konferansların AÜ tarafından düzenlenmesi" gibi konular görüşüldü.

Çomaklı, talepleri ve önerileri de dinleyerek yapılması gerekenler konusunda her türlü desteye hazır olduklarını bildirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 03:55 Kaynak: AA

Şafak Ertan Çomaklı, Anadolu Üniversitesi, Çomaklı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



200 Yılı Aşkın Süredir Bölgede Üretilen Van Otlu Peyniri Tescillendi Meteorolojiden Sonra AKOM da İstanbul'a Şiddetli Kar Uyarısı Yaptı

Kesin İhraç Talebiyle Disipline Sevk Edilen MHP Milletvekili Erhan Usta'dan İlk Yorum: Cumhurbaşkanı'na Teşekkür Ediyorum Türkiye'nin Seferber Olduğu Minik Sudenaz'dan Acı Haber Geldi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2019 16:37:27. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aü Rektörü Çomaklı Açıköğretim Toplantısına Katıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]