Aü Rektörü Çomaklı Açıköğretim Toplantısına Katıldı
42 dakika önce
Anadolu Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, yılın ilk Açıköğretim Fakültesi toplantısına katıldı.
Anadolu Üniversitesi
(AÜ) Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı
, yılın ilk Açıköğretim Fakültesi toplantısına katıldı.
Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Rektör Çomaklı'nın katılımıyla Açıköğretim Fakültesi'nde gerçekleştirilen toplantıda açıköğretim sistemi güncel projeleri ana başlığı altında "öğrencilere sunulan materyallerin zenginleştirilmesi, öğrenci destek hizmetlerinin arttırılması, yurt dışı projelerinin değerlendirilmesi, büro çalışmaları, akreditasyon ve yeni programların açılması, açık ve uzaktan öğrenme ile ilgili uluslararası konferansların AÜ tarafından düzenlenmesi" gibi konular görüşüldü.
Çomaklı, talepleri ve önerileri de dinleyerek yapılması gerekenler konusunda her türlü desteye hazır olduklarını bildirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 03:55 Kaynak: AA
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