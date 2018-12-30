Son Dakika Haberleri: Aü Rektörü Çomaklı Çocuklarla Yeni Yılı Kutladı

Aü Rektörü Çomaklı Çocuklarla Yeni Yılı Kutladı

1 saat önce

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, yeni yılı, üniversitenin Kreş ve Gündüz Bakımevi öğrencileriyle kutladı.

Aü Rektörü Çomaklı Çocuklarla Yeni Yılı Kutladı, System.String[]
Anadolu Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, yeni yılı, üniversitenin Kreş ve Gündüz Bakımevi öğrencileriyle kutladı.

Anadolu Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, üniversite kampüsünde düzenlenen "Bir Yaş Daha Büyüyoruz" adlı yeni yıl etkinliğine katılan Rektör Çomaklı, çocuklarla pasta kesip yeni yıla "merhaba" dedi.

Penguenler, Sincaplar, Yunuslar, Kelebekler, Uğur Böcekleri ve Pandalar adlı sınıfları gezen Rektör Çomaklı, çocukların yeni yılını kutladı.

Kreş ve Gündüz Bakımevini gezen Çomaklı, Kreş ve Gündüz Bakımevi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Aslı Yıldırım Polat ve kreş öğretmenleriyle fikir alışverişinde bulundu.

Görüşmede Prof. Dr. Çomaklı'ya Kreş ve Gündüz Bakımevi'nin verdiği hizmetler, personel yapısı ve var olan işleyişle ilgili bilgiler verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 10:50 Kaynak: AA

Rektör, Şafak Ertan Çomaklı, Anadolu Üniversitesi, Çomaklı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şeyma Subaşı'na Kötü Haber! Bakanlık Süresiz Nafaka İçin Harekete Geçti Hareket Eden Vapurdan Denize Düşen Yaşlı Kadınının Kurtarılma Anı Kameraya Yansıdı

Kuzey Kore Lideri, Güney Kore Liderinden Özür Diledi Değişen Hava Durumu Balık Fiyatlarını Etkiliyor! Hamsi 10-15 TL Arasında Satılıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2018 12:02:01. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aü Rektörü Çomaklı Çocuklarla Yeni Yılı Kutladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]