AÜ Rektörü Çomaklı'dan gençlere sosyal medya uyarısı Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel AÜ Rektörü Çomaklı'dan gençlere sosyal medya uyarısı Açıklaması - Son Dakika

AÜ Rektörü Çomaklı'dan gençlere sosyal medya uyarısı Açıklaması

6 saat önce

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM) tarafından kentteki 18 lise ve 12 ilçedeki liselerde başlatılan "Etkin Sosyal Medya Kullanımı ve Dijital Güvenlik" eğitimleri sürüyor.

AÜ Rektörü Çomaklı'dan gençlere sosyal medya uyarısı Açıklaması, System.String[]

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM) tarafından kentteki 18 lise ve 12 ilçedeki liselerde başlatılan "Etkin Sosyal Medya Kullanımı ve Dijital Güvenlik" eğitimleri sürüyor.

Fatih Fen Lisesi'ndeki eğitimde konuşan AÜ Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, başlattıkları bu çalışmada verilen eğitimlerin gençlerin bazı şeyleri daha iyi görmelerini sağlayacağını belirtti.

Herkeste cep telefonunun bulunduğunu ve bu cihazı kullanırken nelere netice verebileceğinin bazen farkında olunamadığına dikkati çeken Çomaklı, şunları kaydetti:

"Cep telefonlarımız şarjı olduğu müddetçe en iyi arkadaşımız. Hiçbir şeye hayır demiyor. Dijitalliğin avantajları olduğu gibi, güzel ve keyif veren tarafları olduğu gibi dezavantajları da var. Kurduğumuz bu merkez size hem bu avantajları hem de başınıza gelebilecek kötü şeyleri anlatacak. Şimdi çektiğiniz bir videonun 10 yıl sonra karşınıza çıkacağını unutmayın. Eğlence olarak baktığınız bazı şeylerin aslında daha da avantajlı olduğunu, başka pozitif taraflara da sahip olduğunu, bunun yanında dezavantajlara da sahip olduğunu göreceksiniz. Sosyal medyayı yalnızca eğlence amaçlı gördüğünüzü biliyoruz. Fakat başınıza açabileceği işlerden de haberdar olmanız gerekiyor.

Oyunların ne ifade ettiğini, her oynadığınız oyunun nereye varabileceğini burada çalışan SODİGEM ekibimiz gösterecek. Ekibimiz yetkin insanlardan oluşuyor. Dolayısıyla yaptığımız işin bir dayanağı var. Bu eğitimde öğrendiklerinizi de arkadaşlarınıza, ailenize, komşularınıza mutlaka anlatın. Bu etkinliğin bir artısı da hayatın içine atıldığınız zaman dijital dünyayı biliyor olacaksınız ve 1-0 önde başlamış olacaksınız. Bu işin altyapısını da öğrenmiş olacaksınız."

SODİGEM Müdürü Prof. Dr. Levent Eraslan da Rektör Çomaklı'nın projesi olan SODİGEM ile Eskişehir'in okullarında ve ilçelerinde eğitim verdiklerini anımsattı.

Temel amaçlarının, gençleri etkin bir şekilde dijital güvenlik sistemlerini ve sosyal medyayı kullanan bireyler haline dönüştürmek olduğunu aktaran Eraslan, "Hepinizde zeka ışığını görüyoruz. Geleceğin doktor, mühendis, fen bilimlerinde çalışacak adaylarısınız. Sosyal medyayı dikkatli ve özenli kullanmayı öğrenmenizi amaçlıyoruz." ifadesini kullandı.

Çomaklı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 07:48 Kaynak: AA
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