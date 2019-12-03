Anadolu Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, "Sosyal medya taramalarında FETÖ'nün İslam dünyasında kaybetmiş olduğu zemini Hristiyan dünyasında kazanmaya çalışmak için bir takım faaliyetlerde bulunduğunu tespit ettik." dedi.

Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, AÜ Senato Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, mayıs ayı itibarıyla Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin (SODİGEM) kurulduğunu belirterek, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türkiye aleyhine birçok faaliyet gösterdiğini belirterek, bunların milli politikalara, Türk ve İslam kimliğine saldırı şeklinde olduğunu ifade etti.

Çomaklı, "Hristiyanları özellikle kendilerine hedef seçmişler. İslam dünyasını nasıl 40 yıl önce çemberlerine alarak kendi değerleri üzerinden birtakım hususları yozlaştırarak ve İslam dünyasına zarar vererek hareket etmişlerse, şu anda da aynısını Hristiyan dünyasına yapmak için harekete geçtiler. Yaptığımız çalışma da özellikle kasım ayı sonu itibarıyla bu örgütün yoğun olarak bulunduğu ABD'deki Şükran Günü etkinliklerine nasıl dahil olduğunu görüyoruz." diye konuştu.

Şükran Günü'nün kasım ayı sonu aralık ayı başındaki bir etkinlik olduğunu belirten Çomaklı, şöyle devam etti:

"Şükran Günü, Hristiyanlara özel bir etkinlik. İslam dünyasında yer edinemeyen bu örgüt, eleman kazanabilmek ve bu dünyaya girebilmek, Hristiyan aleminde de gelecek 20-30 yılı planlamak için özellikle bugünü seçmiş bulunmakta. Yapmış olduğumuz çalışmalarda FETÖ mensuplarının, eleman kazanma, terör örgütü faaliyetlerini güzel gösterme çabası ve bu faaliyetlerin Hristiyan aleminde kabul göreceği umuduyla bazı hesaplardan Şükran Günü'ne dair paylaşım yaparak, bazı kiliseler üzerinden de Hristiyan alemine yayılmayı hedefledikleri ortaya çıkmıştır."

Söz konusu paylaşımlardan birinin, Hristiyan aleminin gönlünü kazanarak ve o dünyaya girme maksatlı olduğunun görüldüğünü aktaran Çomaklı, "İslam alemine de 40 yıl önce 'Biz çok iyi hizmet hareketiyiz, gönül kazanıyoruz' diyerek girmeye başlamıştı. Aynısını şimdi Hristiyanlara yapıyorlar. Bu çalışma aslında Türkiye'de bulunan kiliselere, Hristiyanlara ve dünyadaki Hristiyan alemine de uyarı niteliğindedir. Bunu bize uyguladılar, aynısını Hristiyan alemine uygulayarak 20-30 yıllık bir vizyon çizme başlangıcı yapmaktadırlar. Bu bizim tecrübelerimizdendir." ifadesini kullandı.

Örgütün amaçları arasında kendi kimliğini, sahip olduğu bu istihbari ve terör örgütü niteliğini başka milletlere, dini yaşantılara zerk etmek ve onları zehirlemek olduğunu ifade eden Çomaklı, şunları söyledi:

"Türkiye'de bulamadıkları, kaybettiği ortamı başka ortamlarda sağlamaya çalışmak. Biz yapmış olduğumuz sosyal medya taramalarında FETÖ'nün İslam dünyasında kaybetmiş olduğunu zemini Hristiyan dünyasında kazanmaya çalışmak için birtakım faaliyetlerde bulunduğunu tespit ettik. İslam dünyasında ve Türk toplumunda özellikle Anadolu topraklarında kaybetmiş olduğu İslami unsurları kullanarak bazı değerleri aleyhe kullanma ve kendi istediği gibi değerlendirme kabiliyetini kaybetmesi, FETÖ'nün Hristiyan dünyasına yönelmesine sebep vermiştir."

10 binin üzerinde lise öğrencisine sosyal medya eğitimi verilecek

Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, SODİGEM'in henüz 7 ay önce kurulmasına rağmen, Eskişehir'de ve Türkiye'nin çeşitli illerinde eğitimlerini sürdürdüğünü de anlattı.

Toplumun her kesiminden ve her yaş grubundan bireyi sosyal medya konusunda bilinçlendirmeyi kendisine görev edinen SODİGEM'in Eskişehir'deki lise öğrencilerine etkin sosyal medya kullanımı eğitimi vermeye hazırlandığını kaydeden Çomaklı, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile iş birliği yapan Anadolu Üniversitesi SODİGEM, Eskişehir il merkezinde 18 lisede ve Seyitgazi, Mihalıççık, Çifteler, Sivrihisar, Mahmudiye, Han, Alpu, Sarıcakaya, Mihalgazi, Beylikova, Günyüzü ilçelerindeki liselerde öğrencilerle buluşacak. Eğitimler, Eskişehir merkezinde ve ilçelerinde 10 binin üzerinde lise öğrencisine yönelik olarak gerçekleşecek."