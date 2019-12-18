AÜ Rektörü Çomaklı:

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, "Yaptığımız çalışmalarla özellikle dijital dünyanın tehlikelerini, dijital dünyadaki oyunların ve sosyal medya uygulamalarının avantajları ile dezavantajlarını anlatmaya çalışıyoruz." dedi.

Çomaklı, Safranbolu Kaymakamlığı ve Anadolu Üniversitesi (AÜ) tarafından "Farklı Yönleri ile Sosyal Ağlar ve Dijital Oyunlar" paneli kapsamında geldiği Safranbolu Şehit Murat Akdemir Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde, gazetecilere yaptığı açıklamada, üniversiteler olarak ürettikleri bilimi topluma indirgemek zorunda olduklarını söyledi.

Anadolu Üniversitesinin 61 yıllık geçmişi olduğunu belirten Çomaklı, açıköğretim sistemi üzerinden 81 ilde onlarca bürosu ve 20'den fazla ülke irtibat noktası olduğunu anlattı.

Çomaklı, "Anadolu Üniversitesi Anadolu'nundur" ilkesi ile ürettikleri ilmi çalışmaları yaymaya çıktıklarını ifade ederek, "Özellikle mayıs 2019'da Resmi Gazete'de yürürlüğe giren yönetmelikle kurulan Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin (SODİGEM) yaptığı çalışmalar, halkı yakından ilgilendirdiği için o çalışmaları özellikle insanlara anlatmak ve faydalı olmayı amaçlıyoruz." diye konuştu.

"SODİGEM' sosyal medya ve dijital güvenlik üzerine çalışmalar yapıyor"

SODİGEM'in sosyal medya ve dijital güvenlik üzerine çalışmalar yaptığını dile getiren Çonaklı, şöyle konuştu:

"Bu çalışmalar özellikle anne-babalar ve çocukların etkileşim içinde olduğu bir dünyayı anlatıyor. Bu dünyada avantajlar nelerdir. Dezavantajlar nelerdir. Bir anne-baba çocuğuyla iletişimi nasıl sağlar. Çocuk ağladığında eline telefonu tableti verip susturarak mı bu iletişimi sağlar yoksa bu tableti bilgisayarı çocuğun eline vermeden mi netice alır. Bütün bunların hepsini bilimsel bir şekilde bir çalışma haline getirdik."

Çomaklı, bu bağlamda 2 tane bilimsel araştırma projesi ve 15'ten fazla da doktora seviyesinde araştırmacının olduğuna işaret ederek, "Danışma ve yayın kurulu var. Yaptığımız çalışmalarla özellikle dijital dünyanın tehlikelerini, dijital dünyadaki oyunların ve sosyal medya uygulamalarının avantajları ile dezavantajlarını anlatmaya çalışıyoruz. Elimizde kitapçıklarımız oldu. Yayınmlarımız meydana geldi .Olumlu sonuçlar almaya başladık. Burada asıl amacımız gençlerin bu dünyadan en az zararla ayrılması ve bu dünyanın dilini öğrenerek bu dünyada yer almalarını sağlamak." ifadesini kullandı.

"EGM ve Anadolu Üniversitesi arasında 'Suç Araştırma Merkezi' protokolü"

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve Anadolu Üniversitesi arasında Suç Araştırma Merkezi kurulmasına ilişkin iş birliği protokolü imzalandığını hatırlatan Çomaklı, şunları kaydetti:

"Anadolu Üniversitesi olarak Emniyet Genel Müdürlüğümüzün bünyesinde bulunan daire başkanlıkları ile de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu bağlamda Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile bir eğitim anlaşması imzaladık. Anadolu Üniversitesi eğitim ve bilimsel yönüyle desteklerini sürdürecek. Buradaki temel amaç birimlerin kendi işini yaparken eğitim kısmını da bizim üstlenmiş olmamız. Onların yükünü biraz daha hafifletelim ki bizde üniversite olarak hem görevimizi yapalım hem de onlar da daha rahata çalışsınlar."