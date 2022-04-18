AÜ Rektörü Fuat Erdal uluslararası öğrencilerle iftarda buluştu - Son Dakika
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AÜ Rektörü Fuat Erdal uluslararası öğrencilerle iftarda buluştu

18.04.2022 15:44
AÜ Rektörü Fuat Erdal uluslararası öğrencilerle iftarda buluştu

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Prof. Dr. Fuat Erdal, Türkçe Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÖMER) ve Uluslararası İlişkiler Birimi tarafından organize edilen iftarda uluslararası öğrencilerle bir araya geldi.

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Prof. Dr. Fuat Erdal, Türkçe Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÖMER) ve Uluslararası İlişkiler Birimi tarafından organize edilen iftarda uluslararası öğrencilerle bir araya geldi.

Üniversitenin Kurumsal İletişim Koordinatörlüğünden yapılan açıklamaya göre, Rektör Erdal'a iftarda Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Betül Demirci, Prof. Dr. İbrahim Kaya, Prof. Dr. Ali Resul Usul ve Genel Sekreter Prof. Dr. Selami Sezgin de eşlik etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Erdal, ramazan ayının paylaşmanın bereketi ile kalpleri zenginleştiren bir ay olduğunu bildirdi.

Üniversitede eğitim gören 130 ülkeden uluslararası öğrencinin bulunduğunu belirten Erdal, "300 uluslararası öğrencimizle bir arada iftar yapmanın mutluluğunu paylaştık. Birlik ve beraberlik içinde iftar sofrasında onlarla yana yana geldik. Öğrencilerimizle sohbet ederek eğitim durumları hakkında bilgiler aldık, taleplerini dinledik." ifadelerini kullandı.

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Anadolu Üniversitesi, Araştırma, Rektör, TÖMER, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AÜ Rektörü Fuat Erdal uluslararası öğrencilerle iftarda buluştu - Son Dakika


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