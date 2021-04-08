AÜ Rektörü Özkan: " Kampüsü boş görmek yüreğimi sızlatıyor" - Son Dakika

AÜ Rektörü Özkan: " Kampüsü boş görmek yüreğimi sızlatıyor"

08.04.2021 12:07
AÜ Rektörü Özkan:

İletişim Fakültesini ziyaret eden Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, hayat dursa da gazetecilik ve iletişim sektörünün durmadığını söyledi.

İletişim Fakültesini ziyaret eden Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, hayat dursa da gazetecilik ve iletişim sektörünün durmadığını söyledi. Rektör Özkan, Akdeniz Üni FM 91.3'te yayınlanan 'Üniversite Gündem' adlı programa da katılarak öğrencilere seslendi.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, İletişim Fakültesini ziyaret etti. Ziyaret sırasında Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gülbin Arıcı, Genel Sekreter Ali Evren İmre, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Şeker, Rektör Fahri Danışmanı Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mevlüt Yeni, Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Figen Ebren ve Doç. Dr. İsmail Ayşad Güdekli, Gazetecilik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Murad Karaduman, Radyo, Sinema ve Televizyon Bölüm Başkanı Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Sami Mencet ve öğretim üyeleri hazır bulundu.

"İletişim sektörü durmaz"

İletişim Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren atölyeleri gezen Rektör Özkan'a, AKİL Haber Ajansı, Akdeniz Üni FM 91.3, Halkla İlişkiler Atölyesi ve AKÜN TV sorumluları tarafından bilgi verildi. Fakültedeki atölyelerin işleyişi hakkında bilgi alan Rektör Özkan, İletişim Fakültesinin en önemli fakültelerden olduğunu, hayatın dursa da gazetecilik ve iletişim sektörünün durmadığını, bu nedenle pandemi sürecinden en az etkilenen fakültenin İletişim Fakültesi olması gerektiğini söyledi.

"Radyodan öğrencilere mesaj"

Atölye ziyaretlerine Akdeniz Üni FM 91.3 ile devam eden Rektör Özkan, Öğr. Gör. Suat Erdöl ile canlı yayına katıldı. Özellikle pandemi döneminde öğrencilerden uzak bir rektörlük yapmanın keyifsiz olmasına değinen Rektör Özkan, öğrencileri çok özlediğini ifade ederek "Kampüsü boş görmek yüreğimi sızlatıyor" dedi. Üniversitenin yeni dönem projeleri hakkında da bilgi veren Rektör Özkan, "En önemli hedefimiz öğrencileri sahaya hazırlamak ve yaptıkları işi sevmelerini sağlamak, uluslararası mentörleri üniversitemize getirmek ve bilimde en iyisini yapmak" şeklinde konuştu.

"Üniversitenin mutfağını biliyorum"

Akdeniz Üniversitesi'nde eğitim aldığını, burada asistan olduğunu belirten Rektör Özkan, buranın mutfağını çok iyi bildiğini vurgulayarak, güçlü ve zayıf yönlerini bilmenin burada yemek yapmayı kolaylaştırdığını söyledi. Laboratuvarları güçlendirip onlara daha fazla destek vererek çalışmalara başladığının altını çizen Rektör Özkan, en iyi öğretim üyelerini üniversite bünyesine katmanın en büyük görevleri olduğunu, öğrencileri motive etmeyi ise temel amaç edindiklerini belirtti. Canlı yayın sırasında Rektör Özkan, kapısının bütün öğrencilere açık olduğunu ve istedikleri zaman kendisine ulaşabileceklerini söyledi.

"Alanında Türkiye'nin en iyisi"

Atölyedeki olanakları beğendiğini dile getiren Rektör Özkan, atölye içindeki sinema salonunu da ziyaret etti. İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Şeker, hiçbir iletişim fakültesinde sinema salonu olmadığını söyleyerek fakülte binasının imkanlarına vurgu yaptı. Çalışmalar hakkında bilgi veren Prof. Dr. Şeker, fakültede toplam 2 bin 146 öğrencinin eğitim gördüğünü ve Türkiye'de en iyi İletişim Fakültesi binasına sahip olduklarını söyledi.

AKİL Haber Ajansı Haber Genel Koordinatörü Doç. Dr. Murad Karaduman ise öğrencilerin derslerde gördükleri teorik eğitimi ajansta uygulayabildiklerini ve buna ilişkin bir gazete çıkardıklarını belirterek "Sektör için kalifiye eleman yetiştirmek en temel amacımız" dedi. AGC Başkanı Mevlüt Yeni ise AKİL Haber Ajansı hakkında, "Burası bizim laboratuvarımız, buradan çıkan öğrencileri sektörde istihdam etmek en büyük arzumuz" dedi. AKÜN TV'deki çalışmalar hakkında bilgi veren Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Sami Mencet de üç ayrı stüdyoda uzaktan eğitime devam edildiğini belirterek, atölye çalışmalarının çevrim içi eğitime imkan tanıdığını ifade etti. Fakülte gezisinin ardından Dekan Şeker ile toplantıya geçen Rektör Özkan, fakültenin yürüttüğü projeler ve ileriye dönük yapılacak etkinlikler hakkında bilgi aldı. - ANTALYA

AÜ Rektörü Özkan: Kampüsü boş görmek yüreğimi sızlatıyor
AÜ Rektörü Özkan: Kampüsü boş görmek yüreğimi sızlatıyor
AÜ Rektörü Özkan: Kampüsü boş görmek yüreğimi sızlatıyor
AÜ Rektörü Özkan: Kampüsü boş görmek yüreğimi sızlatıyor
AÜ Rektörü Özkan: Kampüsü boş görmek yüreğimi sızlatıyor
AÜ Rektörü Özkan: Kampüsü boş görmek yüreğimi sızlatıyor
AÜ Rektörü Özkan: Kampüsü boş görmek yüreğimi sızlatıyor

Akdeniz Üniversitesi, Özlenen Özkan, Akdeniz, Rektör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel AÜ Rektörü Özkan: ' Kampüsü boş görmek yüreğimi sızlatıyor' - Son Dakika


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