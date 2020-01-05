AÜ Rektörü Prof. Dr. Çomaklı'dan kütüphanede finallere hazırlanan öğrencilere sürpriz ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel AÜ Rektörü Prof. Dr. Çomaklı'dan kütüphanede finallere hazırlanan öğrencilere sürpriz ziyaret - Son Dakika

AÜ Rektörü Prof. Dr. Çomaklı'dan kütüphanede finallere hazırlanan öğrencilere sürpriz ziyaret

6 saat önce

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı ve eşi Seda Çomaklı, kütüphanede final sınavlarına hazırlanan öğrencilere sürpriz ziyarette bulundu.

AÜ Rektörü Prof. Dr. Çomaklı'dan kütüphanede finallere hazırlanan öğrencilere sürpriz ziyaret, System.String[]

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı ve eşi Seda Çomaklı, kütüphanede final sınavlarına hazırlanan öğrencilere sürpriz ziyarette bulundu.

Sınav öncesi kütüphanede Rektör Çomaklı'yı masalarında görünce şaşıran öğrenciler, bu ziyaretin motivasyonlarını artırdığını söyledi.

Prof. Dr. Çomaklı ve eşi de öğrencilere ajanda, not defteri ve kalem gibi eğitim araç gereçleri hediye etti.

Öğrencilere alanlarıyla ilgili tavsiyelerde bulunan Rektör Çomaklı, "Sizler ailelerinizin bizlere emaneti, başımızın tacı öğrencilerimizsiniz. Rahatınız ve güvenliğiniz bizim için çok önemli. Geleceğimiz, sizin ellerinizde." ifadelerini kullandı.

Kütüphanedeki tüm öğrencilerle ayrı ayrı ilgilenen Prof. Dr. Çomaklı, özçekim yapmak isteyen üniversitelilerle fotoğraf çektirdikten sonra kütüphaneden ayrıldı.

Anadolu Üniversitesi, Şafak Ertan Çomaklı, Çomaklı, Rektör, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 11:16 Kaynak: AA
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