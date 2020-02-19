AÜ Rektörü Prof. Dr. Çomaklı'dan TÜGVA'ya ziyaret - Son Dakika

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Eskişehir Temsilciliğine ziyarette bulundu.

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamaya göre Çomaklı, ziyaretinde TÜGVA İl Temsilcisi Fatih Sert ve aralarında AÜ öğrencilerinin de bulunduğu vakıf üyeleriyle sohbet etti.

Çomaklı, TÜGVA'nın gençler, öğrenciler ve toplum için birçok alanda önemli çalışmalar yürüten, hizmetler sunan örnek sivil toplum kuruluşlarından biri olduğunu belirtti.

Üniversite olarak gençlik için faydalı çalışmaları desteklediklerini belirten Çomaklı, bu alanda birçok iş birlikleri, protokoller yaptıklarını ve üniversitedeki öğrenci topluluklarını yeniden yapılandırarak tüm etkinliklerde başrolde öğrencilerin olduğu oldukça verimli bir yılı geride bıraktıklarını aktardı.

Öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Çomaklı, sohbetin sonunda üyelerle öz çekim yaptı.