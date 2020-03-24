AÜ Rektörü Prof. Dr. Çomaklı: "Üniversite olarak tüm önlemleri aldık" - Son Dakika
Son Dakika Güncel AÜ Rektörü Prof. Dr. Çomaklı: 'Üniversite olarak tüm önlemleri aldık' - Son Dakika

AÜ Rektörü Prof. Dr. Çomaklı: "Üniversite olarak tüm önlemleri aldık"

6 saat önce

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, öğrenci sayısıyla dünyanın 3. büyük üniversitesi olan Anadolu Üniversitesinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından korunmak için tüm önlemleri aldığını söyledi.

AÜ Rektörü Prof. Dr. Çomaklı:

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, öğrenci sayısıyla dünyanın 3. büyük üniversitesi olan Anadolu Üniversitesinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından korunmak için tüm önlemleri aldığını söyledi.

AÜ'den yapılan yazılı açıklamada, öğrenci ve personellerin sağlığı için gereken tüm çalışmaları özveriyle yürütmeye devam ettiklerini belirten Rektör Prof. Dr. Ertan Çomaklı'ın cümlelerine yer verildi.

Çomaklı, Anadolu Üniversitesi'nin hızlı reaksiyon yeteneği ve kapsamlı çalışmaları ile öğrenci ve personellerin sağlığını korumak için gerekli tüm önlemleri aldığını belirterek, "Devletin ilgili kurumlarınca alınan her türlü karar doğrultusunda öğrencilerimiz ve personelimizin sağlığı için gereken tüm çalışmaları özveriyle yürütmeye devam ediyoruz. Bu süreci, millet olarak kenetlendiğimizde en az zararla atlatacağımıza olan inancım tamdır. Üniversite olarak tüm önlemleri aldık." ifadelerini kullandı.

"Mücadeleye devam"

Öğrencilerin ve personellerin yemek hizmeti aldığı yemekhanelerde virüsün dünyada görüldüğü ilk günlerden itibaren önlemlerin artırıldığına değinen Çomaklı, şunları kaydetti:

"Alınan önlemler kapsamında öğrencilerin uzaktan öğrenime geçmeleriyle birlikte, yapılan dezenfekte işlemleri personeller için devam ediyor. Mücadeleye devam. Yemekhanelerde bulunan tüm yüzeyler, uygun dezenfektanlar ile sürekli olarak temizleniyor. Ayrıca çiğ olarak tüketilecek tüm sebze ve meyveler, gıda ürünlerinde kullanılabilen dezenfektanlar ile yıkandıktan sonra yenilmeye hazır hale getiriliyor. Salonlarda oturma düzeni her masa arası en az 1,5 metre olacak şekilde ayarlanıyor ve her masaya yalnızca 1 sandalye yerleştirilerek sosyal mesafe korunuyor. Servis sırasında ekmek, su ve kaşık, çatallar, görevli personeller tarafından tepsilere konularak kişilerin nesnelere dokunmasının önüne geçiliyor. Bulaşıklarda ise 14 metre uzunluğundaki buharlı bulaşık yıkama makineleri ile termal dezenfeksiyon işlemi yapılıyor. Kullanılmakta olan tüm tabak, çatal-kaşık ve tepsiler 85 derecede bakteri ve mikroplardan arındırılıyor."

Anadolu Üniversitesi, Çomaklı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 11:54 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

2020 Tokyo Olimpiyatları, koronavirüs salgını nedeniyle 1 yıl ertelendi
Fernando Muslera, Erdoğan'ı eleştirdiği iddia edilen sözlere açıklık getirdi İspanyol doktor ağlayarak anlattı: Solunum cihazlarını yaşlılardan söküp gençlere takıyoruz BB Erzurumspor'un eski oyuncusu Yusuf Duruk, şehit oldu
Türkiye'nin en yaşlı nüfus oranına sahip şehri Sinop'ta cadde ve sokaklar bomboş! Türkiye'nin en yaşlı nüfus oranına sahip şehri Sinop'ta cadde ve sokaklar bomboş!         
11:12
Didem Soydan'a hakaret eden kişi bin 1740 lira para cezası aldı Didem Soydan'a hakaret eden kişi bin 1740 lira para cezası aldı         
10:46
Eş değiştirme teklifini kabul etmeyen eskortlara sinirlenen 2 şüpheli, otel görevlisini darp etti Eş değiştirme teklifini kabul etmeyen eskortlara sinirlenen 2 şüpheli, otel görevlisini darp etti         
09:51
İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi         
09:35
Koronavirüs nedeniyle çiçek sektörünün zararı 30 milyon dolar Koronavirüs nedeniyle çiçek sektörünün zararı 30 milyon dolar         
09:33
Koronavirüs limona olan talebi artırınca dalında kilosu 2 liradan 5 liraya çıktı Koronavirüs limona olan talebi artırınca dalında kilosu 2 liradan 5 liraya çıktı         
09:17
Herkes tek yürek oldu! Koronavirüs olduğunu açıklayan Fatih Terim'e destek mesajı yağdı Herkes tek yürek oldu! Koronavirüs olduğunu açıklayan Fatih Terim'e destek mesajı yağdı         
09:00
Türkiye'de koronavirüsten ölen şahsın yurt dışından geldiğini sakladığı ortaya çıktı Türkiye'de koronavirüsten ölen şahsın yurt dışından geldiğini sakladığı ortaya çıktı         
08:25
Salgındaki can kaybını Twitter'dan duyuran Bakan Koca, bu kez gençlere seslendi: Bir uyarımız var Salgındaki can kaybını Twitter'dan duyuran Bakan Koca, bu kez gençlere seslendi: Bir uyarımız var         
07:22
Apartman yöneticisinden koronavirüse karşı 'kürdanlı' tedbir Apartman yöneticisinden koronavirüse karşı 'kürdanlı' tedbir         
00:21
Emre Kocadağ: Futbolcularda koronavirüs şikayeti yok, son kararı sağlık heyeti verecek Emre Kocadağ: Futbolcularda koronavirüs şikayeti yok, son kararı sağlık heyeti verecek         
00:18
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal uyardı: Herkes kendini pozitif saysın, ona göre tedbirini alsın Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal uyardı: Herkes kendini pozitif saysın, ona göre tedbirini alsın         
00:15
Arda Turan'dan Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı: Üstesinden gelecek Arda Turan'dan Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı: Üstesinden gelecek         
23:51
İngiltere'den koronavirüs tedbiri! Marketler ve eczaneler hariç tüm ticari faaliyetler durdurulacak İngiltere'den koronavirüs tedbiri! Marketler ve eczaneler hariç tüm ticari faaliyetler durdurulacak         
23:38
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 37'ye, vaka sayısı 1529'a yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 37'ye, vaka sayısı 1529'a yükseldi         
23:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2020 18:46:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: AÜ Rektörü Prof. Dr. Çomaklı: "Üniversite olarak tüm önlemleri aldık" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]