AÜ Rektörü Prof. Dr. Erdal, URAYSİM çalışmalarını inceledi - Son Dakika

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Ulusal Raylı Sistemler Araştırma ve Test Merkezi (URAYSİM) çalışmalarını yerinde denetlendi.

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, AÜ'nün öz kaynaklarıyla finanse edilen ve alanında dünya çapında bir bilim merkezi olması hedeflenen URAYSİM'in Alpu ilçesindeki yerleşkesinde devam eden çalışmalar, Rektör Prof. Dr. Erdal tarafından incelendi.

Rektör Erdal, Türkiye'nin ilk raylı sistemler araştırma ve test merkezi olmaya aday projesi kapsamında AÜ öncülüğünde inşası sürdürülen URAYSİM'in tamamlanma aşamalarıyla ilgili bilgi aldı.

Eğitim tesisi, idari bina, sosyal tesis, hangarlar ve test yolları inşa edilen URAYSİM'de konvansiyonel trenlerin, hızlı trenlerin ve hafif raylı metro sistemlerinin testlerinin yapılması hedeflenirken, alanında uzman her düzeyden elemanın yetiştirileceği bir merkez olması planlanıyor.