AÜ Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, ilkokul öğretmenini ziyaret etti - Son Dakika

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ilkokul öğretmeni Sami Erdim'i ziyaret etti.

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamada, Eskişehir'in Mahmudiye ilçesindeki Necatibey İlköğretim Okulu emekli öğretmeni Sami Erdim'in evinde gerçekleşen ziyarette duygulu anlar yaşandığı bildirildi.

Sami Erdim'in mandolin sesiyle ilkokul yıllarında tüm öğrencilerin hafızasına kazındığını belirten Rektör Erdal, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

"Sami hocamız çok yönlü bir hocaydı, müzik ve halk oyunları ile de bizi o tanıştırdı. Öğretmenlik, her zaman fedakarlık ve özverinin simgesi olmuş, bilimin ışığı ile geleceğin aydınlatılmasına katkı sunan kutsal bir meslektir."

Erdim ise ziyaretten dolayı çok mutlu olduğunu belirterek:

"Fuat Erdal, başarılı bir öğrencimdi, vefalı bir öğrencimdi. Eskişehir'e gelip giderken de beni ziyaret etmeyi hiç ihmal etmedi. Kendisi başarılı bir akademisyen ve şimdi onu rektör olarak görmek de çok gurur verici. Bugün de beni ziyaret ederek vefalı bir insan olduğunu yine gösterdi. Onun Anadolu Üniversitesi'nde çok başarılı işler yapacağına eminim."

Prof. Dr. Erdal, ilkokul öğretmenine mandolin hediye etti.