AÜ Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, ilkokul öğretmenini ziyaret etti - Son Dakika

AÜ Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, ilkokul öğretmenini ziyaret etti

24.11.2020 14:55
AÜ Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, ilkokul öğretmenini ziyaret etti, System.String[]

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ilkokul öğretmeni Sami Erdim'i ziyaret etti.

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ilkokul öğretmeni Sami Erdim'i ziyaret etti.

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamada, Eskişehir'in Mahmudiye ilçesindeki Necatibey İlköğretim Okulu emekli öğretmeni Sami Erdim'in evinde gerçekleşen ziyarette duygulu anlar yaşandığı bildirildi.

Sami Erdim'in mandolin sesiyle ilkokul yıllarında tüm öğrencilerin hafızasına kazındığını belirten Rektör Erdal, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

"Sami hocamız çok yönlü bir hocaydı, müzik ve halk oyunları ile de bizi o tanıştırdı. Öğretmenlik, her zaman fedakarlık ve özverinin simgesi olmuş, bilimin ışığı ile geleceğin aydınlatılmasına katkı sunan kutsal bir meslektir."

Erdim ise ziyaretten dolayı çok mutlu olduğunu belirterek:

"Fuat Erdal, başarılı bir öğrencimdi, vefalı bir öğrencimdi. Eskişehir'e gelip giderken de beni ziyaret etmeyi hiç ihmal etmedi. Kendisi başarılı bir akademisyen ve şimdi onu rektör olarak görmek de çok gurur verici. Bugün de beni ziyaret ederek vefalı bir insan olduğunu yine gösterdi. Onun Anadolu Üniversitesi'nde çok başarılı işler yapacağına eminim."

Prof. Dr. Erdal, ilkokul öğretmenine mandolin hediye etti.

Anadolu Üniversitesi, Öğretmenler Günü, Eskişehir, Rektör, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AÜ Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, ilkokul öğretmenini ziyaret etti - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Azerbaycan şehidinin kabrinde Galatasaray bayrağı dalgalanıyor Bilim Kurulu Üyesi Özlü Türkiye'de denenen Çin aşısıyla ilgili konuştu: Herhangi bir yan etki görülmedi Sokaklarda tek başında yaşıyordu! Cansız bedeni dere kenarında bulundu Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun'dan akılalmaz sözler: Kudurun Eşi teknik direktörü eleştirdi, yıldız futbolcu kadro dışı bırakıldı Asfalt patladı içine kamyonet düştü; araçtaki işçiler boğulmaktan son anda kurtuldu Ünlü oyuncu Ceyda Ateş karnı burnunda pozuyla güzel haberi verdi: Yarın doğum var Uçan araba yapan Siirtli kaşif, ilk denemesinde aracı uçurmayı başardı
Son Dakika! Kılıçdaroğlu'ndan hakkındaki dokunulmazlık açıklamalarına sert yanıt: Eğer kaldırmazsanız namertsiniz, vatan hainisiniz Son Dakika! Kılıçdaroğlu'ndan hakkındaki dokunulmazlık açıklamalarına sert yanıt: Eğer kaldırmazsanız namertsiniz, vatan hainisiniz         
14:44
Rusya'nın korona aşısı Sputnik V'nin maliyeti 10 dolardan az olacak Rusya'nın korona aşısı Sputnik V'nin maliyeti 10 dolardan az olacak         
14:33
Eşini zincirle bağlayıp, kerpetenle tırnaklarını çeken caninin 34 yıl hapsi istendi Eşini zincirle bağlayıp, kerpetenle tırnaklarını çeken caninin 34 yıl hapsi istendi         
14:31
''Ereksiyon olamadığım için dalga geçti diye öldürdüm'' demişti! Üniversiteli Raşit'in katiline müebbet verildi ''Ereksiyon olamadığım için dalga geçti diye öldürdüm'' demişti! Üniversiteli Raşit'in katiline müebbet verildi         
14:12
Kurtlar Vadisi'nin Orhan'ı Devrim Parscan hayatını kaybetti Kurtlar Vadisi'nin Orhan'ı Devrim Parscan hayatını kaybetti         
13:49
Muğdat Çelik'in gördüğü kırmızı kart, İngiliz basınında haber oldu Muğdat Çelik'in gördüğü kırmızı kart, İngiliz basınında haber oldu         
13:37
Daireleri gezme bahanesiyle inşaata giren kadın, intihara kalkıştı Daireleri gezme bahanesiyle inşaata giren kadın, intihara kalkıştı         
12:58
AK Parti kongresinde yumruklu kavga! Polis ekipleri iki grubu zor ayırdı AK Parti kongresinde yumruklu kavga! Polis ekipleri iki grubu zor ayırdı         
12:39
Vicdansız kadın, yenidoğan bebeğini dondurucu soğukta ölüme terk etmeye işte böyle gitmiş Vicdansız kadın, yenidoğan bebeğini dondurucu soğukta ölüme terk etmeye işte böyle gitmiş         
12:27
Koronadan hayatını kaybedenlerin defnedildiği Ortaköy Mezarlığı'nda yeni mezarlar açılıyor Koronadan hayatını kaybedenlerin defnedildiği Ortaköy Mezarlığı'nda yeni mezarlar açılıyor         
12:20
Berdan Mardini, çocuklarıyla verdiği poza gelen yorumlara kızdı: Bırakın bu yobazlıkları Berdan Mardini, çocuklarıyla verdiği poza gelen yorumlara kızdı: Bırakın bu yobazlıkları         
12:11
Özge Ulusoy, verdiği pozla Victoria Beckham'a meydan okudu: İşine bak kardeşim Özge Ulusoy, verdiği pozla Victoria Beckham'a meydan okudu: İşine bak kardeşim         
11:47
Uludağ'ın Robinson Crusoe'u koronavirüs salgınını aylar sonra dağcıdan öğrenmiş Uludağ'ın Robinson Crusoe'u koronavirüs salgınını aylar sonra dağcıdan öğrenmiş         
11:18
Numarasını alana kadar yolcu kadını taciz eden minibüs şoförü, Numarasını alana kadar yolcu kadını taciz eden minibüs şoförü, "Sana ev açarım" vaadinde bulunmuş         
09:51
13 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden sapıklar, ceza alacaklarını öğrenince firar etti 13 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden sapıklar, ceza alacaklarını öğrenince firar etti         
09:44
Evlilik yıl dönümü hediyesi 'Hacı Murat'a 200 bin lira teklif ettiler, düşünmeden reddetti Evlilik yıl dönümü hediyesi 'Hacı Murat'a 200 bin lira teklif ettiler, düşünmeden reddetti         
09:12
Snapchat, en çok izlenen içerikleri üreten kullanıcılara günlük 1 milyon dolar dağıtacak Snapchat, en çok izlenen içerikleri üreten kullanıcılara günlük 1 milyon dolar dağıtacak         
05:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2020 15:19:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: AÜ Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, ilkokul öğretmenini ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei