Son Dakika Haberleri: AÜ Rektörü Prof. Dr. Ünal'dan Kıızılay çadırına ziyaret
Son Dakika Güncel AÜ Rektörü Prof. Dr. Ünal'dan Kıızılay çadırına ziyaret

AÜ Rektörü Prof. Dr. Ünal'dan Kıızılay çadırına ziyaret

29 dakika önce

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Akdeniz Üniversitesi Genç Kızılay Topluluğu'nun Twitter üzerinden yaptığı kan bağışı çağrısına destek vermek amacıyla, Kampüs'de bulunan Kızılay çadırını ziyaret etti.

AÜ Rektörü Prof. Dr. Ünal'dan Kıızılay çadırına ziyaret, System.String[]

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Akdeniz Üniversitesi Genç Kızılay Topluluğu'nun Twitter üzerinden yaptığı kan bağışı çağrısına destek vermek amacıyla, Kampüs'de bulunan Kızılay çadırını ziyaret etti.


Antalya Türk Kızılay Şube Başkanı Av. Esra Özkoç ve Türk Kızılay Batı Akdeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Tufan Ertop'un karşıladığı Rektör Ünal'a, Üniversite Genel Sekreteri Ali Serinoğlu ve Akademik Danışman Öğr. Gör. Nami Erdoğan da eşlik etti.


Kan bağışında bulunan öğrencilerle de sohbet eden Rektör Ünal, Akdeniz Üniversitesi öğrencilerinin eğitim-öğretim faaliyetlerinin yanı sıra insan hayatına dokunan önemli sosyal sorumluluk projelerinde de aktif bir şekilde yer aldıklarını söyleyerek, öğrencileri ile gurur duyduğunu ifade etti.


Kendisinin de düzenli olarak kan bağışında bulunduğunu söyleyen Ünal, yapılacak kan bağışı ile birçok insana yaşam umudu olunabileceğini ifade ederek "Kan bağışı ile hem yardıma ihtiyacı olan birine küçük de olsa destek olmanın manevi huzurunu yaşayabilir hem de düzenli kan bağışı ile kendi vücudunuzun yenilemesini sağlayabilir, böylelikle daha sağlıklı ve zinde kalabilirsiniz" dedi.


Genç Kızılay Topluluğu'nun halk sağlığı adına güzel işler yaptığını söyleyen Ünal, "Topluluğumuzun kampüste zaman zaman yaptığı bu tür etkinlikler kan vermeye zaman ayıramayanlar için bir fırsat sağlıyor. Öğrencilerimiz ve personelimizin ilgisi de oldukça güzel. Herkesi bu konuda duyarlı olmaya çağırıyoruz" diye konuştu. - ANTALYA

Akdeniz Üniversitesi, Akdeniz, Kızılay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 11:21 Kaynak: İHA
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