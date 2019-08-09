Son Dakika Haberleri: AÜ Rektörü Prof.Dr. Ünal: " Kurban, paylaşmak demektir "
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AÜ Rektörü Prof.Dr. Ünal: " Kurban, paylaşmak demektir "

1 saat önce

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, "Kurban paylaşmak demektir; mutluluğumuzu, soframızı, kurbanlarımızı paylaşarak bayramın, tüm Müslümanlar ve insanlık için gerçek manasıyla bir bayram havasında geçmesi için çabalamalıyız" dedi.

AÜ Rektörü Prof.Dr. Ünal:
Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, "Kurban paylaşmak demektir; mutluluğumuzu, soframızı, kurbanlarımızı paylaşarak bayramın, tüm Müslümanlar ve insanlık için gerçek manasıyla bir bayram havasında geçmesi için çabalamalıyız" dedi.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Bayramların kuşaklar arasında geçmişten geleceğe gönül köprüleri kurmamızı sağlayan güzel gelenekler olduğunu vurgulayan Rektör Ünal, "Kurban, sevginin, vefanın, sadakatin, fedakarlığın ve Allah'a yakınlaşmanın simgesidir. Kurban paylaşmak demektir; mutluluğumuzu, soframızı, kurbanlarımızı paylaşarak bayramın, tüm Müslümanlar ve insanlık için gerçek manasıyla bir bayram havasında geçmesi için çabalamalıyız" ifadelerinde bulundu.

Bu önemli günlerde hal hatır sormanın, hatırlamanın, ziyaretlerin daha da anlam kazandığını ifade eden Rektör Ünal, "Başta büyüklerimizi, ihtiyaç sahiplerini, yakınlarımızı, ayrıca ülkemizi güvenli bir geleceğe ulaştırmak için gözlerini kırpmadan tehditlere karşı koyan, milletimizin, huzur ve güvenliği için canını veren şehitlerimizin ailelerini ve gazilerimizi de bu güzel bayram gününde ziyaret ederek sevindirelim, onları unutmadığımızı gösterelim" mesajı verdi.

Müslümanların ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerle kutladığını belirten Rektör Ünal, "Bayramın tüm insanlığa sağlık, mutluluk, barış ve huzur getirmesini; bereketiyle, bolluğuyla hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi. - ANTALYA
Akdeniz Üniversitesi, Mustafa Ünal, Rektör, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 10:11 Kaynak: İHA
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